https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vsu-proizveli-raketnyy-udar-po-neftebaze-v-luganske-1037973743.html

ВСУ произвели ракетный удар по нефтебазе в Луганске

ВСУ произвели ракетный удар по нефтебазе в Луганске

Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется. На месте работают спасатели, силовые структуры ЛНР, дежурит скорая... 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T09:05+0300

2022-03-07T09:05+0300

2022-03-07T10:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сильный взрыв раздался рано утром в Луганске, после чего загорелась нефтебаза, сообщает РИА Новости.По данным Народной милиция Луганска, пожар на нефтебазе произошел после того, как украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".Взрыв раздался в 6:55 утра, его было хорошо слышно в центре города, а огонь было видно с большого расстояния. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пламя. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, ВСУ пытались нанести ракетный удар по Ростовской области. "Похоже, что Украина попыталась нанести ракетный удар сразу по нескольким объектам, но долетело только в Луганске. Над Горловкой и над Ростовской областью ракеты "Точка-У" сбила система ПВО", – сообщил он.

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