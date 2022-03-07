https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/vsu-proizveli-raketnyy-udar-po-neftebaze-v-luganske-1037973743.html
ВСУ произвели ракетный удар по нефтебазе в Луганске
ВСУ произвели ракетный удар по нефтебазе в Луганске
Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется. На месте работают спасатели, силовые структуры ЛНР, дежурит скорая... 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T09:05+0300
2022-03-07T09:05+0300
2022-03-07T10:43+0300
военная спецоперация рф в донбассе
лнр
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037975914_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8285d4d3881da50102d2d6a049aafd46.jpg
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. Сильный взрыв раздался рано утром в Луганске, после чего загорелась нефтебаза, сообщает РИА Новости.По данным Народной милиция Луганска, пожар на нефтебазе произошел после того, как украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".Взрыв раздался в 6:55 утра, его было хорошо слышно в центре города, а огонь было видно с большого расстояния. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пламя. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, ВСУ пытались нанести ракетный удар по Ростовской области. "Похоже, что Украина попыталась нанести ракетный удар сразу по нескольким объектам, но долетело только в Луганске. Над Горловкой и над Ростовской областью ракеты "Точка-У" сбила система ПВО", – сообщил он.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037975914_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_341fcda82cfab6a803abcf838ff1ad38.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лнр, россия, украина
ВСУ произвели ракетный удар по нефтебазе в Луганске
09:05 07.03.2022 (обновлено: 10:43 07.03.2022) Подписаться на
Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется. На месте работают спасатели, силовые структуры ЛНР, дежурит скорая помощь.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik.
Сильный взрыв раздался рано утром в Луганске, после чего загорелась нефтебаза, сообщает РИА Новости
.
По данным Народной милиция Луганска, пожар на нефтебазе произошел после того, как украинские силовики произвели удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Взрыв раздался в 6:55 утра, его было хорошо слышно в центре города, а огонь было видно с большого расстояния. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать пламя.
"Украинские террористы продолжают террор мирного населения ЛНР. По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистами тактического ракетного комплекса "Точка-У", - сообщил представитель Народной милиции.
Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.
По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, ВСУ пытались нанести ракетный удар по Ростовской области. "Похоже, что Украина попыталась нанести ракетный удар сразу по нескольким объектам, но долетело только в Луганске. Над Горловкой и над Ростовской областью ракеты "Точка-У" сбила система ПВО", – сообщил он.