https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/yurist-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-syadut-vse-1037969430.html

Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все

Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все

Почему новый закон о фейках был необходим и будут ли наказаны "диванные войска", рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T15:11+0300

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подкасты спецоперация россии в донбассе

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Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все

Госдума России приняла закон о лишении свободы за фейки про российскую армию, а также за призывы к санкциям. Эту тему на ютуб-канале Sputnik на русском обсудили с юристом и общественным деятелем Ильей Ремесло. Как можно остановить информационную войну, которую Запад развернул против России? Почему новый закон о фейках был просто необходим? Накажут ли так называемые "диванные войска" и почему Украине уже не осталось ничего, как распространять фейки о российской спецоперации?

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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио