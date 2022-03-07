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Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все
Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все
Почему новый закон о фейках был необходим и будут ли наказаны "диванные войска", рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T15:11+0300
2022-03-07T15:11+0300
2022-03-07T15:12+0300
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Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все
Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все
Госдума России приняла закон о лишении свободы за фейки про российскую армию, а также за призывы к санкциям. Эту тему на ютуб-канале Sputnik на русском обсудили с юристом и общественным деятелем Ильей Ремесло. Как можно остановить информационную войну, которую Запад развернул против России? Почему новый закон о фейках был просто необходим? Накажут ли так называемые "диванные войска" и почему Украине уже не осталось ничего, как распространять фейки о российской спецоперации?
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подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио
Юрист об уголовной ответственности за фейки: сядут все
15:11 07.03.2022 (обновлено: 15:12 07.03.2022) Подписаться на
Почему новый закон о фейках был необходим и будут ли наказаны "диванные войска", рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло.
Госдума России приняла закон о лишении свободы за фейки про российскую армию, а также за призывы к санкциям. Эту тему на ютуб-канале Sputnik на русском
обсудили с юристом и общественным деятелем Ильей Ремесло. Как можно остановить информационную войну, которую Запад развернул против России? Почему новый закон о фейках был просто необходим? Накажут ли так называемые "диванные войска" и почему Украине уже не осталось ничего, как распространять фейки о российской спецоперации?