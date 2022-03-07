https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zaderzhan-rasprostranitel-narkotikov-v-gagrskom-rayone-1037988541.html

Задержан распространитель наркотиков в Гагрском районе

Задержан распространитель наркотиков в Гагрском районе

Реализатор был задержан с поличным в лесополосе Гагрского района недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Заключен под стражу распространитель наркотиков, задержанный в Гагрском районе, сообщает МВД Абхазии.Следственное управление МВД по согласованию с Генпрокуратурой Абхазии возбудило уголовное дело в отношении жителя Гудаутского района Алмаса Дзкуя 1992 года рождения. Ему вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки и хранения наркотического средства с целью сбыта и аналогичные деяния, совершенные в особо крупном размере.Согласно материалам уголовного дела, Дзкуя по предварительному сговору с лицом под псевдонимом Таня через мобильное приложение получил геолокацию и путем поднятия тайной закладки в лесном массиве Гагрского района незаконно приобрел наркотическое средство метадон в двух свертках. Содержимое одного свертка он употребил, а второй сбыл в Гагре. По аналогичной схеме Дзкуя приобрел еще три свертка с веществом, и реализовал его в тайных закладках. Позже таким же образом в лесном массиве Гагрского района он незаконно приобрел наркотики в особо крупном размере, которые хранил при себе вплоть до обнаружения и изъятия сотрудниками УКОН. При личном досмотре у Дзкуя был изъят сверток с 20 заизолированными пакетиками метадона. В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий в отношении задержанного он указал на ранее сделанные им закладки метадона в Гагре.Наркоканал, известный как "Таня Медвежонок и Зара" уже не первый раз в разработке УКОН МВД Абхазии, отмечается в сообщении.МВД Абхазии ориентировано на жесткую борьбу с незаконным оборотом наркотиков, наказание за распространение наркотических средств в особо крупном размере предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с высокими штрафами и конфискацией имущества.

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