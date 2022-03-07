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Завершился третий раунд российско-украинских переговоров
Завершился третий раунд российско-украинских переговоров
Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа. 07.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-07T21:26+0300
2022-03-07T21:26+0300
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российско-украинские переговоры завершились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ в Белоруссии.Третий раунд переговоров, как и предыдущий, проходил в Брестской области на границе Белоруссии и Польши, стороны переговаривались почти три часа.По итогам встречи, глава делегации Москвы Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. Он пояснил, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.По словам Мединского представители украинской делегации забрали с собой для ознакомления все привезенные российской стороной документы.В свою очередь член украинской делегации переговорщиков с Россией, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал виеообращение в Twitter, в котором заявил, что на сегодня существенных результатов переговоров для Киева нет, консультации будут продолжены по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий.Стороны договорились продолжить контакты.
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Завершился третий раунд российско-украинских переговоров
21:26 07.03.2022 (обновлено: 21:31 07.03.2022) Подписаться на
Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik.
Российско-украинские переговоры завершились, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Посольство РФ в Белоруссии.
Третий раунд переговоров, как и предыдущий, проходил в Брестской области на границе Белоруссии и Польши, стороны переговаривались почти три часа.
По итогам встречи, глава делегации Москвы Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. Он пояснил, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.
По словам Мединского представители украинской делегации забрали с собой для ознакомления все привезенные российской стороной документы.
В свою очередь член украинской делегации переговорщиков с Россией, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал виеообращение в Twitter, в котором заявил, что на сегодня существенных результатов переговоров для Киева нет, консультации будут продолжены по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий.
Стороны договорились продолжить контакты.