https://sputnik-abkhazia.ru/20220307/zavershilsya-tretiy-raund-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1037988701.html

Завершился третий раунд российско-украинских переговоров

Завершился третий раунд российско-украинских переговоров

Встреча прошла в Брестской области Белоруссии и продолжалась почти три часа. 07.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-07T21:26+0300

2022-03-07T21:26+0300

2022-03-07T21:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

в мире

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037988636_0:0:2113:1190_1920x0_80_0_0_d6699f1035c1f24b1449ebebb9cf25d7.jpg

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Российско-украинские переговоры завершились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Посольство РФ в Белоруссии.Третий раунд переговоров, как и предыдущий, проходил в Брестской области на границе Белоруссии и Польши, стороны переговаривались почти три часа.По итогам встречи, глава делегации Москвы Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. Он пояснил, что Россия поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Украинская сторона заверила, что уже завтра они заработают.По словам Мединского представители украинской делегации забрали с собой для ознакомления все привезенные российской стороной документы.В свою очередь член украинской делегации переговорщиков с Россией, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опубликовал виеообращение в Twitter, в котором заявил, что на сегодня существенных результатов переговоров для Киева нет, консультации будут продолжены по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий.Стороны договорились продолжить контакты.

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, донбасс, в мире, политика, новости