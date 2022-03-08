https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/chanba-ob-ustanovke-priborov-ucheta-elektroenergii-izbezhat-otvetstvennosti--ne-poluchitsya--1037980438.html

Чанба об установке приборов учета электроэнергии: избежать ответственности не получится

Чанба об установке приборов учета электроэнергии: избежать ответственности не получится

Как проходит процесс установки приборов учета электроэнергии, как реагирует население и когда планируют завершить работы, в эфире радио Sputnik рассказал... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T11:27+0300

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Чанба об установке приборов учета за свет: избежать ответственность уже не получится Чанба об установке приборов учета за свет: избежать ответственность уже не получится

Силами "Черноморэнерго" порядка 1500 приборов учета планируется закупить, а какая-то часть уже закуплена и идет их установка по Сухуму, проинформировал Чанба в интервью радио.Начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" рассказал, как определяются приоритетные места и как к установке относится местное население."Я не слышал, что люди противятся, но они понимают, что избежать ответственности уже не получится. Это дистанционные приборы учета, и там все происходит автоматически", – заключил Чанба.По словам собеседника Sputnik, для абонентов установка приборов учета производится бесплатно, все за счет компании происходит, уточнил Чанба."Чтобы исправить ситуацию с лишним потреблением, безусловно, этого недостаточно, но маленький шажок в этом направлении уже сделан. А эффект, несомненно, будет, практика показывает, что результат был в 2013-2014 годах, то есть это единственный выход для исправления ситуации, чтоб сразу почувствовать, должен быть объем установки приборов большой", – сказал Чанба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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