https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/estonskiy-portal-sputnik-meedia-prekraschaet-rabotu-iz-za-ugroz-sotrudnikam-1037992921.html

Эстонский Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за угроз сотрудникам

Эстонский Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за угроз сотрудникам

Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся в 2020 году из-за угроз эстонской полиции. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей и поступающих угроз в адрес сотрудников.По словам шеф-редактора, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".К тому же, в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей", добавила Черышева.Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В российском МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210220/1031874952.html

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