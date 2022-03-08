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Эстонский Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за угроз сотрудникам
Эстонский Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за угроз сотрудникам
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся в 2020 году из-за угроз эстонской полиции. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T12:21+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей и поступающих угроз в адрес сотрудников.По словам шеф-редактора, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".К тому же, в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей", добавила Черышева.Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В российском МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Эстонский Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за угроз сотрудникам
12:21 08.03.2022 (обновлено: 12:24 08.03.2022) Подписаться на
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся в 2020 году из-за угроз эстонской полиции.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей и поступающих угроз в адрес сотрудников.
"Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia прекращает свою работу. По независящим от нас причинам далее не представляется возможным вести административно-хозяйственную деятельность проекта", - говорится в заявлении шеф-редактора Елены Черышевой.
По словам шеф-редактора, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".
К тому же, в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей", добавила Черышева.
Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В российском МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".