https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/idet-unichtozhenie-naseleniya-zhitel-mariupolya-rasskazal-kak-evakuirovalsya-pod-pulyami-1037992726.html

Идет уничтожение населения: житель Мариуполя рассказал, как эвакуировался под пулями

Идет уничтожение населения: житель Мариуполя рассказал, как эвакуировался под пулями

Покинувший Мариуполь 80-летний мужчина рассказал, как украинские снайперы стреляют по эвакуирующимся из города гражданским. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T12:10+0300

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Покинувший Мариуполь 80-летний мужчина рассказал, как украинские снайперы стреляют по эвакуирующимся из города гражданским. "Я в Мариуполе родился и в Мариуполе в 80 лет меня хотят убить. Просто идет уничтожение населения" - сказал перебравшийся в ДНР мирный житель.Во вторник Россия вновь объявила режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, включая Мариуполь.

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