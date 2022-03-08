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Идет уничтожение населения: житель Мариуполя рассказал, как эвакуировался под пулями
Идет уничтожение населения: житель Мариуполя рассказал, как эвакуировался под пулями
Покинувший Мариуполь 80-летний мужчина рассказал, как украинские снайперы стреляют по эвакуирующимся из города гражданским. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T12:10+0300
2022-03-08T12:10+0300
2022-03-08T12:10+0300
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Покинувший Мариуполь 80-летний мужчина рассказал, как украинские снайперы стреляют по эвакуирующимся из города гражданским. "Я в Мариуполе родился и в Мариуполе в 80 лет меня хотят убить. Просто идет уничтожение населения" - сказал перебравшийся в ДНР мирный житель.Во вторник Россия вновь объявила режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, включая Мариуполь.
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видео, мультимедиа, россия, украина, видео
Идет уничтожение населения: житель Мариуполя рассказал, как эвакуировался под пулями
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Покинувший Мариуполь 80-летний мужчина рассказал, как украинские снайперы стреляют по эвакуирующимся из города гражданским.
"Я в Мариуполе родился и в Мариуполе в 80 лет меня хотят убить. Просто идет уничтожение населения" - сказал перебравшийся в ДНР мирный житель.
Во вторник Россия вновь объявила режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, включая Мариуполь.