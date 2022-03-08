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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/marshruty-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037999878.html
Маршруты гуманитарных коридоров на Украине
Маршруты гуманитарных коридоров на Украине
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T22:52+0300
2022-03-08T22:59+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов. Киевский режим препятствует эвакуации граждан, заявляло Минобороны РФ.В среду с 10.00 Россия вновь объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гумкоридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.Подробнее о безопасных маршрутах смотрите в инфографике Sputnik.
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Маршруты гуманитарных коридоров на Украине

22:52 08.03.2022 (обновлено: 22:59 08.03.2022)
© SputnikМаршруты гуманитарных коридоров на Украине
Маршруты гуманитарных коридоров на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 08.03.2022
© Sputnik
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В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов.
Киевский режим препятствует эвакуации граждан, заявляло Минобороны РФ.
В среду с 10.00 Россия вновь объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гумкоридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.
Подробнее о безопасных маршрутах смотрите в инфографике Sputnik.
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