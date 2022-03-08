https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/marshruty-gumanitarnykh-koridorov-na-ukraine-1037999878.html

Маршруты гуманитарных коридоров на Украине

Маршруты гуманитарных коридоров на Украине

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов. Киевский режим препятствует эвакуации граждан, заявляло Минобороны РФ.В среду с 10.00 Россия вновь объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гумкоридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.Подробнее о безопасных маршрутах смотрите в инфографике Sputnik.

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