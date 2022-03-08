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Маршруты гуманитарных коридоров на Украине
Маршруты гуманитарных коридоров на Украине
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T22:52+0300
2022-03-08T22:52+0300
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В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов. Киевский режим препятствует эвакуации граждан, заявляло Минобороны РФ.В среду с 10.00 Россия вновь объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гумкоридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.Подробнее о безопасных маршрутах смотрите в инфографике Sputnik.
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инфографика, в мире, россия, украина, мультимедиа
Маршруты гуманитарных коридоров на Украине
22:52 08.03.2022 (обновлено: 22:59 08.03.2022) Подписаться на
В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Россия несколько дней подряд открывает гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из украинских городов.
Киевский режим препятствует эвакуации граждан, заявляло Минобороны РФ.
В среду с 10.00 Россия вновь объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гумкоридоры из ряда городов Украины, в том числе из Киева.
Подробнее о безопасных маршрутах смотрите в инфографике Sputnik.