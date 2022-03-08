https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/massovaya-evakuatsiya-na-ukraine-kak-mirnye-zhiteli-begut-ot-bombezhek-vsu-1037996424.html

Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ

Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ

На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T16:33+0300

2022-03-08T16:33+0300

2022-03-08T16:33+0300

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На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны России. Гражданское население эвакуируется из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. Так, первые колонны из Сум уже въехали в Полтавскую область. Эвакуация продолжается и из Горловки: из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны из города вывозят женщин, детей и пожилых. Также в города доставляется гуманитарная помощь.

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