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Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ
Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ
На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны... 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T16:33+0300
2022-03-08T16:33+0300
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На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны России. Гражданское население эвакуируется из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. Так, первые колонны из Сум уже въехали в Полтавскую область. Эвакуация продолжается и из Горловки: из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны из города вывозят женщин, детей и пожилых. Также в города доставляется гуманитарная помощь.
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видео, мультимедиа, россия, украина, донбасс, видео
Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ
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На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны России.
Гражданское население эвакуируется из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. Так, первые колонны из Сум уже въехали в Полтавскую область.
Эвакуация продолжается и из Горловки: из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны из города вывозят женщин, детей и пожилых. Также в города доставляется гуманитарная помощь.