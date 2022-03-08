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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/massovaya-evakuatsiya-na-ukraine-kak-mirnye-zhiteli-begut-ot-bombezhek-vsu-1037996424.html
Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ
Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ
На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны... 08.03.2022, Sputnik Абхазия
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На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны России. Гражданское население эвакуируется из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. Так, первые колонны из Сум уже въехали в Полтавскую область. Эвакуация продолжается и из Горловки: из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны из города вывозят женщин, детей и пожилых. Также в города доставляется гуманитарная помощь.
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видео, мультимедиа, россия, украина, донбасс, видео

Массовая эвакуация на Украине: как мирные жители бегут от бомбежек ВСУ

16:33 08.03.2022
© Видео Администрации Мариуполя, Полтавской области, Горловки
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На Украине началась эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам. Они открылись 8 марта с 10.00 по московскому времени – об этом заявило Минобороны России.
Гражданское население эвакуируется из Киева, Чернигова, Харькова, Сум и Мариуполя. Так, первые колонны из Сум уже въехали в Полтавскую область.
Эвакуация продолжается и из Горловки: из-за непрекращающихся обстрелов с украинской стороны из города вывозят женщин, детей и пожилых. Также в города доставляется гуманитарная помощь.
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