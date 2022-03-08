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Коллекция Музея денег Абхазии пополнилась медной монетой времен Диоскуриады
Коллекция Музея денег Абхазии пополнилась медной монетой времен Диоскуриады
Медные монеты имели обращение по всему Причерноморью, включая древнюю Абхазию, где шла активная торговля. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T12:40+0300
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СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Коллекция музея Банка Абхазии пополнилась медной монетой II века до нашей эры, рассказал Sputnik директор музея Астамур Тания.Подобные монеты имели обращение не только в древней Абхазии, но и по всему Причерноморью, добавил Тания."Это не первый такой дар, не так давно коллекция пополнилась подарком, была преподнесена парфянская драхма II века до нашей эры, ее нам подарил Артур Ашуба", - подчеркнул директор музея Банка Абхазии.Астамур Тания выразил благодарность всем тем, кто пополняет коллекцию музея, тем самым обогащая ее и повышая интерес к истории Абхазии. На сегодня в музее несколько сот экспонатов, которые относятся к разным периодам от античности до современности.Музей денег Абхазии открылся 14 мая 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210514/Dom-dlya-deneg-kak-otkryvali-Muzey-deneg-v-Sukhume-1032419746.html
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Коллекция Музея денег Абхазии пополнилась медной монетой времен Диоскуриады
12:40 08.03.2022 (обновлено: 12:47 08.03.2022) Подписаться на
Медные монеты имели обращение по всему Причерноморью, включая древнюю Абхазию, где шла активная торговля.
СУХУМ, 8 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Коллекция музея Банка Абхазии пополнилась медной монетой II века до нашей эры, рассказал Sputnik директор музея Астамур Тания.
"Дар преподнес посетитель музея Сергей Соловьев, монета имеет непосредственное отношение к истории Абхазии и нашего города, потому, что она отчеканена в древней Диоскуриаде. Это медная монета номиналом дихалк, то есть двойной халк, чеканилась она при царе Понтийского государства Митридате VI Евпаторе", - отметил он.
Дихалк Диоскуриады II-ого века до нашей эры
Дихалк Диоскуриады II-ого века до нашей эры
Дихалк Диоскуриады II-ого века до нашей эры
Дихалк Диоскуриады II-ого века до нашей эры
Подобные монеты имели обращение не только в древней Абхазии, но и по всему Причерноморью, добавил Тания.
"Это не первый такой дар, не так давно коллекция пополнилась подарком, была преподнесена парфянская драхма II века до нашей эры, ее нам подарил Артур Ашуба", - подчеркнул директор музея Банка Абхазии.
Астамур Тания выразил благодарность всем тем, кто пополняет коллекцию музея, тем самым обогащая ее и повышая интерес к истории Абхазии. На сегодня в музее несколько сот экспонатов, которые относятся к разным периодам от античности до современности.
Музей денег Абхазии открылся 14 мая 2021 года.