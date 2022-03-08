https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/politolog-o-sobytiyakh-na-ukraine-isteriya-zapada-1037993777.html

Политолог о событиях на Украине: истерия Запада

Политолог о событиях на Украине: истерия Запада

Ситуация на Украине затронула весь мир. Как рассказал глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии, политолог Юрий... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T13:52+0300

2022-03-08T13:52+0300

2022-03-08T13:52+0300

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Вазагов Вазагов

Ситуация на Украине затронула весь мир. Как рассказал глава информационно-аналитического управления администрации президента Южной Осетии, политолог Юрий Вазагов, в сложившейся ситуации можно наглядно наблюдать в действии политику двойных стандартов."Когда США бомбили ту же Югославию, оккупировали Ирак, Афганистан и некоторые другие страны, то реакция со стороны европейского сообщества была принципиально другой. Никаких санкций не вводилось… Стоило России принять решительные меры по защите русского населения Украины, как мы сразу видим экстраординарные меры, санкции, которые затронули не только экономику и политическую сферу, но и деятелей культуры и спорта", - отметил Вазагов в интервью радио Sputnik.Вазагов добавил, что обращения Зеленского о предоставлении в ускоренном порядке членства Украины в ЕС во многом направлено на повышение мотивации сторонников Запада на той же Украине и в Грузии. Какой-то существенной контрмерой подобные обращения считать нельзя. Евросоюз не рискует ввязываться в серьезную конфронтацию с Российской Федерацией.

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