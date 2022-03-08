Стойкие и нежные: выдающиеся женщины Абхазии

© Foto / из книги Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть"

Адиле Аббас-оглы, единственная из семьи первого руководителя Абхазии Нестора Лакоба, кто выжил во время сталинских репрессий. Она перенесла вместе с этой семьей все ужасы тридцатых годов ХХ века и уже в наше время написала книгу "Не могу забыть", в которой просто и сильно рассказывает свою историю.