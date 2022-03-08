Стойкие и нежные: выдающиеся женщины Абхазии
Сария Лакоба (урожденная Джих-оглы) - супруга видного государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба (1893 - 1936 гг.), не предавшая его честь под пытками. Генеральный прокурор СССР Роман Руденко говорил о Сарии так: "Этой женщине памятник нужно воздвигнуть!".
Сария Лакоба (урожденная Джих-оглы) - супруга видного государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба (1893 - 1936 гг.), не предавшая его честь под пытками. Генеральный прокурор СССР Роман Руденко говорил о Сарии так: "Этой женщине памятник нужно воздвигнуть!".
Виолетта Маан - Всего шестнадцать лет было ныне Народной артистке Республики Абхазия Виолетте Маан, когда она получила звание Заслуженной артистки республики. Столь высокой оценки было удостоено исполнение ею песни И. Лакрба на стихи Баграта Шинкуба "Колыбельная". В начале 60-х годов в числе выпускников театрального института вошла в труппу Абхазского театра имени Самсона Чанба.
Виолетта Маан - Всего шестнадцать лет было ныне Народной артистке Республики Абхазия Виолетте Маан, когда она получила звание Заслуженной артистки республики. Столь высокой оценки было удостоено исполнение ею песни И. Лакрба на стихи Баграта Шинкуба "Колыбельная". В начале 60-х годов в числе выпускников театрального института вошла в труппу Абхазского театра имени Самсона Чанба.
Мери Авидзба - первая абхазская летчица. За время военных действий она совершила 477 боевых вылетов, на головы фашистам сбросила 63 тысячи килограммов смертоносного груза, 954 раза пересекла линию фронта. Мери Авидзба награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией".
Мери Авидзба - первая абхазская летчица. За время военных действий она совершила 477 боевых вылетов, на головы фашистам сбросила 63 тысячи килограммов смертоносного груза, 954 раза пересекла линию фронта. Мери Авидзба награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За победу над Германией".
Адиле Аббас-оглы, единственная из семьи первого руководителя Абхазии Нестора Лакоба, кто выжил во время сталинских репрессий. Она перенесла вместе с этой семьей все ужасы тридцатых годов ХХ века и уже в наше время написала книгу "Не могу забыть", в которой просто и сильно рассказывает свою историю.
Адиле Аббас-оглы, единственная из семьи первого руководителя Абхазии Нестора Лакоба, кто выжил во время сталинских репрессий. Она перенесла вместе с этой семьей все ужасы тридцатых годов ХХ века и уже в наше время написала книгу "Не могу забыть", в которой просто и сильно рассказывает свою историю.
Кандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья). Финальные соревнования по легкой атлетике на VIII летней Спартакиаде народов СССР. Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне Олимпийский комплекс "Лужники").
Кандидат в члены сборной олимпийской команды СССР по легкой атлетике Саида Гунба (метание копья). Финальные соревнования по легкой атлетике на VIII летней Спартакиаде народов СССР. Центральный стадион имени В.И. Ленина (ныне Олимпийский комплекс "Лужники").
Минадора Зухба – выдающаяся трагедийная актриса Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, Народная артистка Абхазии. Ею сыграно множество женских ролей с трагической судьбой. Своей игрой Минадора Зухба достигала такого накала, что потрясала зрителей.
Минадора Зухба – выдающаяся трагедийная актриса Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба, Народная артистка Абхазии. Ею сыграно множество женских ролей с трагической судьбой. Своей игрой Минадора Зухба достигала такого накала, что потрясала зрителей.
Нелли Эшба - Народная артистка Абхазии, первый абхазский профессиональный театральный режиссер, первая женщина-юрист Абхазии. Нелли Эшба – кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени.
Нелли Эшба - Народная артистка Абхазии, первый абхазский профессиональный театральный режиссер, первая женщина-юрист Абхазии. Нелли Эшба – кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени.
Саида Делба - поэт с пронзительной лирикой, участвовала в Отечественной войне народа Абхазии, погибла 30 ноября 1992 года, посмертно награждена орденом Леона, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
Саида Делба - поэт с пронзительной лирикой, участвовала в Отечественной войне народа Абхазии, погибла 30 ноября 1992 года, посмертно награждена орденом Леона, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
Марина Эшба - дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, дипломата Ефрема Эшба. Марина - первый абхазский скульптор, модельер и общественный деятель. Марина Эшба — лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. Среди известных работ Марины Эшба — памятник своему отцу в Центральном сухумском парке (1973 год), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в селе Лыхны.
Марина Эшба - дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, дипломата Ефрема Эшба. Марина - первый абхазский скульптор, модельер и общественный деятель. Марина Эшба — лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. Среди известных работ Марины Эшба — памятник своему отцу в Центральном сухумском парке (1973 год), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в селе Лыхны.
Нелли Тарба - первая абхазская писательница, поэтесса, переводчик, публицист. Несколько ее пьес были поставлены в Абхазском государственном драматическом театре. Член Союза писателей Абхазии, член Союза писателей СССР, Союза писателей РФ. Заслуженный работник культуры Абхазии.
Нелли Тарба - первая абхазская писательница, поэтесса, переводчик, публицист. Несколько ее пьес были поставлены в Абхазском государственном драматическом театре. Член Союза писателей Абхазии, член Союза писателей СССР, Союза писателей РФ. Заслуженный работник культуры Абхазии.
Маргарита Ладария – долгие годы была заведующей кафедрой истории русской и зарубежной литератур Абхазского государственного университета. Ладария - автор монографий, учебных пособий, научных и научно-методических работ. Награждена орденами "Знак Почета" и "Ахьдз-Апша" II степени.
Маргарита Ладария – долгие годы была заведующей кафедрой истории русской и зарубежной литератур Абхазского государственного университета. Ладария - автор монографий, учебных пособий, научных и научно-методических работ. Награждена орденами "Знак Почета" и "Ахьдз-Апша" II степени.
Нателла Акаба - политолог, историк, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, депутат Верховного Совета – "золотого Парламента" Абхазии, министр информации и печати (1994-1995 годы).
Нателла Акаба - политолог, историк, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, депутат Верховного Совета – "золотого Парламента" Абхазии, министр информации и печати (1994-1995 годы).
Тамара Шакрыл – ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор, общественный и политический деятель. Она автор более 50 научных статей и книг. Делом жизни Шакрыл была борьба за продвижение национальных интересов и защита прав абхазского народа.
Тамара Шакрыл – ученый-языковед, доктор филологических наук, профессор, общественный и политический деятель. Она автор более 50 научных статей и книг. Делом жизни Шакрыл была борьба за продвижение национальных интересов и защита прав абхазского народа.
Выдающаяся танцовщица, исполнительница народных искрометных танцев Народная артистка Абхазии Майя Герзмава начала профессионально заниматься танцами в 1966 году и была принята в Государственный ансамбль народной песни и танца Абхазии. В 2004 году она награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Выдающаяся танцовщица, исполнительница народных искрометных танцев Народная артистка Абхазии Майя Герзмава начала профессионально заниматься танцами в 1966 году и была принята в Государственный ансамбль народной песни и танца Абхазии. В 2004 году она награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Джаз-звезда Тамара Воронова на фестивале красоты и таланта "Королева Абхазии" и "Мини мисс Абхазия"- 2017
Джаз-звезда Тамара Воронова на фестивале красоты и таланта "Королева Абхазии" и "Мини мисс Абхазия"- 2017
Народная артистка Софа Агумаа, работая в театре, создала более 70 образов. Сегодня Софа Агумаа - художественный руководитель Государственного молодежного театра.
Народная артистка Софа Агумаа, работая в театре, создала более 70 образов. Сегодня Софа Агумаа - художественный руководитель Государственного молодежного театра.
Людмила Гумба, первая эстрадная певица Абхазии, родилась 13 февраля 1953 года в городе Гудаута. С 1972 года солистка вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67". Людмила Гумба награждена орденом "Ахьдз-апша" II степени, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
Людмила Гумба, первая эстрадная певица Абхазии, родилась 13 февраля 1953 года в городе Гудаута. С 1972 года солистка вокально-инструментального ансамбля "Апсны-67". Людмила Гумба награждена орденом "Ахьдз-апша" II степени, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа.
Алиса Гицба - оперная певица, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, родилась 5 декабря 1970 года в Сухуме в семье актера Абхазского драматического театра. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "Сольное академическое пение" у профессора Шильниковой. В 1992 году принята в труппу московского театра "Геликон-опера", где работает по настоящее время.
Алиса Гицба - оперная певица, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, родилась 5 декабря 1970 года в Сухуме в семье актера Абхазского драматического театра. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу "Сольное академическое пение" у профессора Шильниковой. В 1992 году принята в труппу московского театра "Геликон-опера", где работает по настоящее время.
Хибла Герзмава - Народная артистка Российской Федерации, Народная артистка Республики Абхазия — уникальное явление на мировой оперной сцене. Оперная дива - лучшее сопрано России.
Хибла Герзмава - Народная артистка Российской Федерации, Народная артистка Республики Абхазия — уникальное явление на мировой оперной сцене. Оперная дива - лучшее сопрано России.