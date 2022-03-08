https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/radio-sputnik-budet-veschat-v-rossiyskom-fm-diapazone-na-byvshey-chastote-ekha-moskvy-1037994982.html
Радио Sputnik будет вещать в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы"
Радио Sputnik будет вещать в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы"
Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсуждают самые актуальные темы и события в России и в мире. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T14:51+0300
2022-03-08T14:51+0300
2022-03-08T14:59+0300
sputnik
сми
новости
радиостанции
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Самое цитируемое в России радио Sputnik теперь можно слушать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы" в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Каждый день в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты будут обсуждать самые актуальные темы и события в России и в мире. Прозвучат мнения ведущих политологов и главных ньюсмейкеров. Гостями на радио Sputnik в первый день FM-эфира станут в том числе председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД России Мария Захарова.Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Сайт радио был запущен летом 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также в формате подкастов все ранее вышедшие программы. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.
Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/08/1037994921_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4abe7b4db483e6308dffdeb0b6ec20f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik, сми, новости, радиостанции
Радио Sputnik будет вещать в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы"
14:51 08.03.2022 (обновлено: 14:59 08.03.2022) Подписаться на
Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсуждают самые актуальные темы и события в России и в мире.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Самое цитируемое в России радио Sputnik теперь можно слушать на бывшей FM-частоте "Эха Москвы" в столице, Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми, сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах - это логичный шаг", - сказала она.
Каждый день в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты будут обсуждать самые актуальные темы и события в России и в мире. Прозвучат мнения ведущих политологов и главных ньюсмейкеров.
Гостями на радио Sputnik в первый день FM-эфира станут в том числе председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Радио Sputnik на русском языке - один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Сайт радио
был запущен летом 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также в формате подкастов все ранее вышедшие программы. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.