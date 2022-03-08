https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/rossiya-vvela-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-lyudey-iz-pyati-ukrainskikh-gorodov-1037991702.html

Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

Накануне прошел третий раунд российско-украинских переговоров, однако стороны остались не удовлетворены результатами встречи по ключевым вопросам, контакты... 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T10:57+0300

2022-03-08T10:57+0300

2022-03-08T11:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.В настоящее время известно о том, что Киев одобрил работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву, об этом сообщила украинская вице-премьер Ирина Верещук. Первая колонна по этому гумкоридору должна начать движение в 11:00.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, донбасс, армия, министерство обороны рф, новости