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Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Накануне прошел третий раунд российско-украинских переговоров, однако стороны остались не удовлетворены результатами встречи по ключевым вопросам, контакты... 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T10:57+0300
2022-03-08T10:57+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.В настоящее время известно о том, что Киев одобрил работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву, об этом сообщила украинская вице-премьер Ирина Верещук. Первая колонна по этому гумкоридору должна начать движение в 11:00.
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россия, украина, донбасс, армия, министерство обороны рф, новости
Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
10:57 08.03.2022 (обновлено: 11:00 08.03.2022) Подписаться на
Накануне прошел третий раунд российско-украинских переговоров, однако стороны остались не удовлетворены результатами встречи по ключевым вопросам, контакты продолжатся в ближайшие дни.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik.
Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.
"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится "режим тишины" и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - заявил он.
В настоящее время известно о том, что Киев одобрил работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву, об этом сообщила украинская вице-премьер Ирина Верещук.
Первая колонна по этому гумкоридору должна начать движение в 11:00.