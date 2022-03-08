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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/rossiya-vvela-rezhim-tishiny-dlya-vykhoda-lyudey-iz-pyati-ukrainskikh-gorodov-1037991702.html
Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов
Накануне прошел третий раунд российско-украинских переговоров, однако стороны остались не удовлетворены результатами встречи по ключевым вопросам, контакты... 08.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.В настоящее время известно о том, что Киев одобрил работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву, об этом сообщила украинская вице-премьер Ирина Верещук. Первая колонна по этому гумкоридору должна начать движение в 11:00.
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россия, украина, донбасс, армия, министерство обороны рф, новости

Россия ввела режим тишины для выхода людей из пяти украинских городов

10:57 08.03.2022 (обновлено: 11:00 08.03.2022)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБеженцы из Украины прибыли в РФ
Беженцы из Украины прибыли в РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Накануне прошел третий раунд российско-украинских переговоров, однако стороны остались не удовлетворены результатами встречи по ключевым вопросам, контакты продолжатся в ближайшие дни.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из пяти украинских городов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.
"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится "режим тишины" и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - заявил он.
В настоящее время известно о том, что Киев одобрил работу одного гуманитарного коридора из Сум в Полтаву, об этом сообщила украинская вице-премьер Ирина Верещук.
Первая колонна по этому гумкоридору должна начать движение в 11:00.
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