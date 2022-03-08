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Россия ввела временный запрет на вывоз иностранных медизделий
Россия ввела временный запрет на вывоз иностранных медизделий
Постановление от 6 марта российский премьер подписал во вторник 8 марта. 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T11:55+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Россия вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медизделий, соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.В документе поясняется, что речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.Решение правительства призвано не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/kto-ne-protiv-nas-tot-s-nami-rossiya-oglasila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1037991048.html
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россия, лекарства, новости, санкции
Россия ввела временный запрет на вывоз иностранных медизделий
11:55 08.03.2022 (обновлено: 11:57 08.03.2022) Подписаться на
Постановление от 6 марта российский премьер подписал во вторник 8 марта.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik.
Россия вводит временный запрет на вывоз из страны иностранных медизделий, соответствующее постановление
подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.
В документе поясняется, что речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.
Решение правительства призвано не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств.