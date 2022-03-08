https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/takie-obstoyatelstva-smirnov-o-poletakh-s-prekrascheniem-lizinga-samoletov-v-rossiyu-1037980035.html

Такие обстоятельства: Смирнов о полетах с прекращением лизинга самолетов в Россию

Такие обстоятельства: Смирнов о полетах с прекращением лизинга самолетов в Россию

Заслуженный летчик СССР Олег Смирнов рассказал, как решать вопрос с авиаполетами в связи с прекращением договоров по инициативе лизингодателей. 08.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-08T12:38+0300

2022-03-08T12:38+0300

2022-03-08T12:38+0300

радио

в мире

авиаперевозки

санкции

авиализинг

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/07/1037980008_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bbeaec9b1f08c7baec99b1a0f2166f42.jpg

Такие обстоятельства: Смирнов об организации полетов с прекращением лизинга Такие обстоятельства: Смирнов об организации полетов с прекращением лизинга

Евросоюз запретил использование своего воздушного пространства для всех самолетов, "принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией". Решение страны приняли в качестве очередной меры против действий России на Украине. Как решать вопрос с полетами, новыми маршрутами и договорами лизинга, которые теперь прекращены по инициативе лизингодателей, в эфире радио Sputnik рассказал бывший замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов."Работа идет, конечно, по этим санкциям. Обозначен срок до 28 марта, а потом лизинговые соглашения автоматически прерываются. Варианты какие? До этого времени смотрим ряд самолетов, которые можно восстановить и задействовать…Ну, и плюс к этому, ускорение выпуска наших самолетов…Это реалии, с которыми сегодня идет активно работа. Думаю, что эти обстоятельства только подстегнут Россию ускорить работу. Мы ведь были великой авиационной державой. В 1990 году у нас с вами было 15 тысяч летательных аппаратов в Министерстве гражданской авиации, и ни одного западного самолета", – сказала Смирнов.Он отметил, что сегодня все решения российского правительства должны быть направлены на то, чтобы вернуть России марку великой самолетостроительной державы, коей она была еще лет 30 тому назад.Полная версия беседы в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, авиаперевозки, санкции, авиализинг, подкасты, аудио