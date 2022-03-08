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Зеленский заявил США, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
Зеленский заявил США, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины, в феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс... 08.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-08T13:38+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Владимир Зеленский заявил в эфире американского телеканала ABC, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией.В ходе интервью президенту Украины был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.Он подчеркнул, что Украина не будет "на коленях умолять" НАТО о чем-либо, и возложил ответственность за гибель людей на Украине на западные страны, которые, по его словам, отказываются закрыть небо и предоставлять самолеты.Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров в трусости.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украине 24 февраля, чтобы защитить людей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Зеленский заявил США, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО
13:38 08.03.2022 (обновлено: 14:09 08.03.2022) Подписаться на
В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса Украины, в феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
СУХУМ, 8 мар - Sputnik.
Владимир Зеленский заявил в эфире американского телеканала ABC
, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией.
В ходе интервью президенту Украины был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
"Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не будет "на коленях умолять" НАТО о чем-либо, и возложил ответственность за гибель людей на Украине на западные страны, которые, по его словам, отказываются закрыть небо и предоставлять самолеты.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул западных партнеров в трусости.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украине 24 февраля, чтобы защитить людей Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.