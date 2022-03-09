https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1038019065.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52610 человек. Зарегистрировано 661 летальных случаев. Выздоровели 47523... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T23:17+0300

2022-03-09T23:17+0300

2022-03-09T23:26+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 108 человек из 240 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 8, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия