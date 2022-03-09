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Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52610 человек. Зарегистрировано 661 летальных случаев. Выздоровели 47523... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T23:17+0300
2022-03-09T23:17+0300
2022-03-09T23:26+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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медицина
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 108 человек из 240 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 8, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
23:17 09.03.2022 (обновлено: 23:26 09.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52610 человек. Зарегистрировано 661 летальных случаев. Выздоровели 47523 человека.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Мужчина 80 лет с коронавирусом умер в Гудаутском госпитале, еще один пациент 65 лет скончался в Сухумской инфекционной больнице.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 108 человек из 240 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 4, в Гагрской ЦРБ – 8, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.