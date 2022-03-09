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Эксперты рассказали, над чем поработать в Абхазии в преддверии массового турсезона

Эксперты рассказали, над чем поработать в Абхазии в преддверии массового турсезона

Поток туристов в Абхазию неизбежно увеличивается и будет увеличиваться, исходя из современных реалий, отметил в эфире радио Sputnik ректор Российского... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T10:25+0300

2022-03-09T10:25+0300

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Эксперты рассказали, над чем поработать в Абхазии в преддверии массового турсезона Эксперты рассказали, над чем поработать в Абхазии в преддверии массового турсезона

О перспективах туристического сезона в Абхазии, о том, как расширить возможности республики принимать большее количество туристов и за счет чего увеличить доходы турсферы, в программе "Турбаза" речь шла с кандидатом экономических наук Фридой Лазба и ректором Российского государственного университета туризма и сервиса, доктором исторических наук, профессором Александром Федулиным.Так, Федулин уверен, что республика за короткое время должна предпринять ряд мер для того, чтобы курортный сезон для отдыхающих, которых будет больше, был более комфортным."Сейчас непонятная ситуация с авиаперевозками, а основной поток туристов прилетал до Сочи, потом приезжал в Абхазию. Сейчас мы не знаем, как будет формироваться цена, из каких городов эти рейсы будут летать в Сочи. Поэтому стоило бы подумать с "Российской железной дорогой" об увеличении количества поездов. Второе, что необходимо сделать, мне кажется, нужно поговорить с российской стороной о том, чтобы усовершенствовать работу пропускных пунктов... За это короткое время, которое осталось до начала массового курортного сезона, республике нужно подумать о благоустройстве трасс – это должны быть места отдыха, это должны быть туалеты, пункты питания. Массовое автомобильное движение может породить определенные проблемы", – сказал Федулин. Он также считает, что в с вязи с тем, что в Абхазии количество мест размещения в гостиничном секторе ограничено, а туристов на личных автомобилях будет все больше, стоило бы подумать об организации автокемпинговых стоянок. Подробности слушайте в аудиофайле.

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