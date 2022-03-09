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Лакербая рассказала, почему в Абхазии ажиотаж на профессию экскурсовода
Лакербая рассказала, почему в Абхазии ажиотаж на профессию экскурсовода
В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят спецкурсы подготовки и повышения квалификации в Минутризма. Только лицензированный гид... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T13:34+0300
2022-03-09T13:34+0300
2022-03-09T13:34+0300
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Лакербая о курсах для экскурсоводов
Лакербая о курсах для экскурсоводов
В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят спецкурсы подготовки и повышения квалификации в Минутризма. Только лицензированный гид имеет право осуществлять деятельность в Абхазии. С 1 марта начались курсы для нового набора слушателей курса. О том, как проходит обучение в этом году, в чем особенность нынешних курсов и почему важно иметь лицензию. В эфире радио Sputnik Абхазия рассказала кандидат экономических наук, директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая. "На удивление, в этом сезоне поток на курсы подготовки экскурсоводов увеличился в разы. Объясняется это тем, что, с одной стороны, молодежь хочет поработать. С другой стороны, показатели прошлого сезона увеличились, и мы понимаем, что сезон может быть лучше, и в этом году есть возможность заработать. Но есть и вторая сторона. Недавно было принято постановление о положении нелегальных экскурсоводов – действующим экскурсоводом на территории Абхазии должен и может быть только гражданин республики. Проводилась большая работа по борьбе с нелегалами", – рассказала Лакербая. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, туризм, абхазия, минтуризма, аудио
В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят спецкурсы подготовки и повышения квалификации в Минутризма. Только лицензированный гид имеет право осуществлять деятельность в Абхазии.
С 1 марта начались курсы для нового набора слушателей курса. О том, как проходит обучение в этом году, в чем особенность нынешних курсов и почему важно иметь лицензию. В эфире радио Sputnik Абхазия рассказала кандидат экономических наук, директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.
"На удивление, в этом сезоне поток на курсы подготовки экскурсоводов увеличился в разы. Объясняется это тем, что, с одной стороны, молодежь хочет поработать. С другой стороны, показатели прошлого сезона увеличились, и мы понимаем, что сезон может быть лучше, и в этом году есть возможность заработать. Но есть и вторая сторона. Недавно было принято постановление о положении нелегальных экскурсоводов – действующим экскурсоводом на территории Абхазии должен и может быть только гражданин республики. Проводилась большая работа по борьбе с нелегалами", – рассказала Лакербая.
Подробности слушайте в аудиофайле.