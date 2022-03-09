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Многотысячные акции в поддержку России прошли в Сирии
Многотысячные акции в поддержку России прошли в Сирии
Сирия поддерживает специальную операцию России на Украине, об этом ранее заявляла спецсоветник президента Сирии Луна Шибль. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T14:23+0300
2022-03-09T14:23+0300
2022-03-09T14:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В Сирии прошли многотысячные акции в поддержку российской операции на Украине. Акции проходили в Хомсе, Алеппо, Дамаске и многих других городах Сирии.Только на площадь перед университетом "Аль-Баас" в Хомсе вышли более 20 тысяч человек. Ранее поддержали российские Вооруженные силы, проводящие сейчас специальную военную операцию по демилитаризации Украины, вышли бойцы народного ополчения сирийского города Скальбия, а так же соседних населенных пунктов.
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россия, сирия, украина
Многотысячные акции в поддержку России прошли в Сирии
14:23 09.03.2022 (обновлено: 14:33 09.03.2022) Подписаться на
Сирия поддерживает специальную операцию России на Украине, об этом ранее заявляла спецсоветник президента Сирии Луна Шибль.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
В Сирии прошли
многотысячные акции в поддержку российской операции на Украине.
Акции проходили в Хомсе, Алеппо, Дамаске и многих других городах Сирии.
Только на площадь перед университетом "Аль-Баас" в Хомсе вышли более 20 тысяч человек.
Ранее поддержали российские Вооруженные силы, проводящие сейчас специальную военную операцию по демилитаризации Украины, вышли бойцы народного ополчения сирийского города Скальбия, а так же соседних населенных пунктов.