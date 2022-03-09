https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/mnogotysyachnye-aktsii-v-podderzhku-rossii-proshli-v-sirii--1038009236.html

Многотысячные акции в поддержку России прошли в Сирии

Многотысячные акции в поддержку России прошли в Сирии

Сирия поддерживает специальную операцию России на Украине, об этом ранее заявляла спецсоветник президента Сирии Луна Шибль. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T14:23+0300

2022-03-09T14:23+0300

2022-03-09T14:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

сирия

украина

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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. В Сирии прошли многотысячные акции в поддержку российской операции на Украине. Акции проходили в Хомсе, Алеппо, Дамаске и многих других городах Сирии.Только на площадь перед университетом "Аль-Баас" в Хомсе вышли более 20 тысяч человек. Ранее поддержали российские Вооруженные силы, проводящие сейчас специальную военную операцию по демилитаризации Украины, вышли бойцы народного ополчения сирийского города Скальбия, а так же соседних населенных пунктов.

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