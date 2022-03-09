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Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации
Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации
О главных задачах Госкомсвязи Абхазии, о работе в новых реалиях в связи с ситуацией в мире, о внедрении новых цифровых технологий, в эфире радио Sputnik... 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T16:41+0300
2022-03-09T16:41+0300
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Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации
Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации
В программе "Посредник" разговор шел о том, какие задачи сегодня стали первоочередными, о стратегии безопасности в связи со сбоями в системах, наблюдавшимися в последние дни.Кроме того, Ратия рассказал, как все эти процессы могут отразиться на майнинге криптовалюты. Об этом и о том, каковы перспективы цифровизации в Абхазии, слушайте в аудиофайле.
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Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации
16:41 09.03.2022 (обновлено: 17:10 09.03.2022) Подписаться на
О главных задачах Госкомсвязи Абхазии, о работе в новых реалиях в связи с ситуацией в мире, о внедрении новых цифровых технологий, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия.
В программе "Посредник" разговор шел о том, какие задачи сегодня стали первоочередными, о стратегии безопасности в связи со сбоями в системах, наблюдавшимися в последние дни.
Кроме того, Ратия рассказал, как все эти процессы могут отразиться на майнинге криптовалюты.
Об этом и о том, каковы перспективы цифровизации в Абхазии, слушайте в аудиофайле.