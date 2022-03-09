https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/posrednik-ratiya-o-bezopasnosti-v-sisteme-svyazi-abkhazii-i-tsifrovizatsii--1038007307.html

Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации

Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации

О главных задачах Госкомсвязи Абхазии, о работе в новых реалиях в связи с ситуацией в мире, о внедрении новых цифровых технологий, в эфире радио Sputnik... 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T16:41+0300

2022-03-09T16:41+0300

2022-03-09T17:10+0300

радио

подкасты

посредник

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038012959_0:1:576:325_1920x0_80_0_0_a4de03a26dca7cdaf4258f00af26a1e0.jpg

Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации Посредник: Ратия о безопасности в системе связи Абхазии и цифровизации

В программе "Посредник" разговор шел о том, какие задачи сегодня стали первоочередными, о стратегии безопасности в связи со сбоями в системах, наблюдавшимися в последние дни.Кроме того, Ратия рассказал, как все эти процессы могут отразиться на майнинге криптовалюты. Об этом и о том, каковы перспективы цифровизации в Абхазии, слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, посредник, абхазия, аудио