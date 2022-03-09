https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/rossiyskie-vrachi-priekhali-v-dnr-okazat-pomosch-svoim-kollegam-1038011538.html

Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам

Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам

Всего из России в ДНР отправилось 20 врачей из Москвы, Подмосковья, Башкирии, Калмыкии, Осетии. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T15:57+0300

2022-03-09T15:57+0300

2022-03-09T16:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

медицина

врачи

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038011039_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_ddbcca7b01b74489626b816c06e177d5.jpg

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам, об этом пишет Telegram-канал Донбасс решает. Врачи, приехавшие в ДНР, по словам московского хирурга, депутата Госдумы России Бадмы Башанкаева, взяли отпуска и за свой счет отправились в республику. Он рассказал, что изначально связался со своими знакомыми донецкими хирургами и узнал, какая именно помощь нужна, в каких специалистах нуждаются в первую очередь. Затем Башанкаев обратился к коллегам из России и предложил поехать на подмогу в ДНР. Отмечается, что они будут работать бесплатно, жить при больницах – не только в Донецке, но и в других городах и райцентрах ДНР.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, медицина, врачи, днр