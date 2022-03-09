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Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам
Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам
Всего из России в ДНР отправилось 20 врачей из Москвы, Подмосковья, Башкирии, Калмыкии, Осетии. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T15:57+0300
2022-03-09T15:57+0300
2022-03-09T16:29+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам, об этом пишет Telegram-канал Донбасс решает. Врачи, приехавшие в ДНР, по словам московского хирурга, депутата Госдумы России Бадмы Башанкаева, взяли отпуска и за свой счет отправились в республику. Он рассказал, что изначально связался со своими знакомыми донецкими хирургами и узнал, какая именно помощь нужна, в каких специалистах нуждаются в первую очередь. Затем Башанкаев обратился к коллегам из России и предложил поехать на подмогу в ДНР. Отмечается, что они будут работать бесплатно, жить при больницах – не только в Донецке, но и в других городах и райцентрах ДНР.
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россия, медицина, врачи, днр
Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам
15:57 09.03.2022 (обновлено: 16:29 09.03.2022) Подписаться на
Всего из России в ДНР отправилось 20 врачей из Москвы, Подмосковья, Башкирии, Калмыкии, Осетии.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik.
Российские врачи приехали в ДНР оказать помощь своим коллегам, об этом пишет
Telegram-канал Донбасс решает.
Врачи, приехавшие в ДНР, по словам московского хирурга, депутата Госдумы России Бадмы Башанкаева, взяли отпуска и за свой счет отправились в республику.
Он рассказал, что изначально связался со своими знакомыми донецкими хирургами и узнал, какая именно помощь нужна, в каких специалистах нуждаются в первую очередь. Затем Башанкаев обратился к коллегам из России и предложил поехать на подмогу в ДНР.
Среди 20 врачей, отправившихся в ДНР, – хирурги, травматологи и анестезиологи.
Отмечается, что они будут работать бесплатно, жить при больницах – не только в Донецке, но и в других городах и райцентрах ДНР.