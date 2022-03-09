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Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T17:45+0300
2022-03-09T17:45+0300
2022-03-09T17:55+0300
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СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, что составляет более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Президент Владимир Путин назвал целью специальной военной операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, министерство обороны рф, украина, политика
Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО
17:45 09.03.2022 (обновлено: 17:55 09.03.2022) Подписаться на
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, что составляет более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.
"Уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО. Это привело к потере боевого управления авиацией и противовоздушной обороной Украины. В настоящее время система ПВО носит только очаговый характер и не способна оказывать существенного противодействия российской авиации", - сказал Конашенков.
Президент Владимир Путин назвал целью специальной военной операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.