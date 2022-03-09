https://sputnik-abkhazia.ru/20220309/ukraina-poteryala-boevoe-upravlenie-aviatsiey-i-pvo-1038013773.html

Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО

Украина потеряла боевое управление авиацией и ПВО

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 09.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-09T17:45+0300

2022-03-09T17:45+0300

2022-03-09T17:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

министерство обороны рф

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/09/1038013427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_49775ba14f3b550b56fc9563c2d4e4f2.jpg

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Украина потеряла боевое управление авиацией и противовоздушной обороной, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.За время проведения операции Вооруженными силами России уничтожено 137 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и С-125, что составляет более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности. Президент Владимир Путин назвал целью специальной военной операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, министерство обороны рф, украина, политика