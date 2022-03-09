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Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Официальный представитель МИР России Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных наемников на Украине. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
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Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Так, Захарова назвала билетом в один конец присутствие иностранных наемников на Украине. С ее слов, Россия довела свою позицию до тех стран, где украинские посольства развернули деятельность по рекруту боевиков для участия в украинском конфликте.Ранее Минобороны РФ заявило, что иностранные боевики на Украине не имеют статуса военнопленного.
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Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец

10:27 09.03.2022 (обновлено: 10:33 09.03.2022)
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Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
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Официальный представитель МИР России Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных наемников на Украине.
Так, Захарова назвала билетом в один конец присутствие иностранных наемников на Украине. С ее слов, Россия довела свою позицию до тех стран, где украинские посольства развернули деятельность по рекруту боевиков для участия в украинском конфликте.

"Это ведь билет в один конец, и они должны это понимать. Если это граждане Украины, то они сами решают, где им находиться – за границей или на своей родине. А если речь идет о рекрутировании граждан других стран, то вопрос к этим странам, как они будут их оттуда вызволять, что будет происходить с этими гражданами и в каком статусе они там будут находиться? Эти все вещи были доведены в том числе до тех стран, где аккредитованы украинские посольства, которые занимаются подобной деятельностью".

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Абхазия
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Ранее Минобороны РФ заявило, что иностранные боевики на Украине не имеют статуса военнопленного.
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