Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец

"Это ведь билет в один конец, и они должны это понимать. Если это граждане Украины, то они сами решают, где им находиться – за границей или на своей родине. А если речь идет о рекрутировании граждан других стран, то вопрос к этим странам, как они будут их оттуда вызволять, что будет происходить с этими гражданами и в каком статусе они там будут находиться? Эти все вещи были доведены в том числе до тех стран, где аккредитованы украинские посольства, которые занимаются подобной деятельностью".