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Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Официальный представитель МИР России Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных наемников на Украине. 09.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-09T10:27+0300
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Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
Так, Захарова назвала билетом в один конец присутствие иностранных наемников на Украине. С ее слов, Россия довела свою позицию до тех стран, где украинские посольства развернули деятельность по рекруту боевиков для участия в украинском конфликте.Ранее Минобороны РФ заявило, что иностранные боевики на Украине не имеют статуса военнопленного.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, мид рф, донбасс, украина, аудио
Захарова об иностранцах, рекрутированных на Украину: это билет в один конец
10:27 09.03.2022 (обновлено: 10:33 09.03.2022) Подписаться на
Официальный представитель МИР России Мария Захарова прокомментировала присутствие иностранных наемников на Украине.
Так, Захарова назвала билетом в один конец присутствие иностранных наемников на Украине. С ее слов, Россия довела свою позицию до тех стран, где украинские посольства развернули деятельность по рекруту боевиков для участия в украинском конфликте.
"Это ведь билет в один конец, и они должны это понимать. Если это граждане Украины, то они сами решают, где им находиться – за границей или на своей родине. А если речь идет о рекрутировании граждан других стран, то вопрос к этим странам, как они будут их оттуда вызволять, что будет происходить с этими гражданами и в каком статусе они там будут находиться? Эти все вещи были доведены в том числе до тех стран, где аккредитованы украинские посольства, которые занимаются подобной деятельностью".
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Ранее Минобороны РФ заявило, что иностранные боевики на Украине не имеют статуса военнопленного.