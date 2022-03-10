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Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере
Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере
На каком этапе сегодня подготовка к выборам, каковы правила голосования, в эфире радио Sputnik рассказал член Центральной избирательной комиссии республики... 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T10:55+0300
2022-03-10T10:55+0300
2022-03-10T11:24+0300
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Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере
Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере
Выборы в Парламент Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет в 35 избирательных округах."В данный период идет подготовка к самому дню голосования. Необходимые процедуры уже пройдены. Главные функциональные обязанности уже на участковых избирательных комиссиях, а не на центральной. Мы уже ждем результаты выборов. Естественно, будем оказывать методическую помощь, если возникнут какие-то вопросы. Надеемся, что выборы пройдут в спокойной атмосфере", – сказал Брандзия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.Всего с 10 февраля ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.
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подкасты, парламент абхазии, выборы, голосование, цик абхазии, аудио
Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере
10:55 10.03.2022 (обновлено: 11:24 10.03.2022) Подписаться на
На каком этапе сегодня подготовка к выборам, каковы правила голосования, в эфире радио Sputnik рассказал член Центральной избирательной комиссии республики Алиас Брандзия.
Выборы в Парламент Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет в 35 избирательных округах.
"В данный период идет подготовка к самому дню голосования. Необходимые процедуры уже пройдены. Главные функциональные обязанности уже на участковых избирательных комиссиях, а не на центральной. Мы уже ждем результаты выборов. Естественно, будем оказывать методическую помощь, если возникнут какие-то вопросы. Надеемся, что выборы пройдут в спокойной атмосфере", – сказал Брандзия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.
Всего с 10 февраля ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.