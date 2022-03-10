https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/brandziya-o-vyborakh-v-parlament-abkhazii-nadeemsya-chto-proydut-v-spokoynoy-atmosfere-1038021675.html

Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере

Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере

На каком этапе сегодня подготовка к выборам, каковы правила голосования, в эфире радио Sputnik рассказал член Центральной избирательной комиссии республики... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T10:55+0300

2022-03-10T10:55+0300

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Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере Брандзия о выборах в Парламент Абхазии: надеемся, что пройдут в спокойной атмосфере

Выборы в Парламент Абхазии состоятся 12 марта, голосование пройдет в 35 избирательных округах."В данный период идет подготовка к самому дню голосования. Необходимые процедуры уже пройдены. Главные функциональные обязанности уже на участковых избирательных комиссиях, а не на центральной. Мы уже ждем результаты выборов. Естественно, будем оказывать методическую помощь, если возникнут какие-то вопросы. Надеемся, что выборы пройдут в спокойной атмосфере", – сказал Брандзия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом.Всего с 10 февраля ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.

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