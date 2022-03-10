https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/mid-rossiya-ne-budet-uchastvovat-v-prevraschenii-se-v-ploschadku-zapadnogo-samolyubovaniya-1038022628.html

МИД: Россия не будет участвовать в превращении СЕ в площадку западного самолюбования

МИД: Россия не будет участвовать в превращении СЕ в площадку западного самолюбования

Европейский союз и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы и "продолжают линию на разрушение Совета Европы", заявили в... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T10:25+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Россия не будет участвовать в превращении Совета Европы в площадку западного самолюбования со стороны НАТО и ЕС, говорится в заявлении МИД.В заявлении отмечается, что недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), продолжают линию на разрушение СЕ и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Россия не намерена мириться с подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права".

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мид рф, россия, политика