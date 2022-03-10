https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-gudautskom-gospitale--1038043450.html

Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52686 человек. Зарегистрировано 662 летальных случая. Выздоровели 47668... 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T22:03+0300

2022-03-10T22:03+0300

2022-03-10T22:03+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 205 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента. В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 73 лет.

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина