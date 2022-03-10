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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/patsient-s-covid-19-skonchalsya-v-gudautskom-gospitale--1038043450.html
Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52686 человек. Зарегистрировано 662 летальных случая. Выздоровели 47668... 10.03.2022, Sputnik Абхазия
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 205 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента. В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 73 лет.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина

Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале

22:03 10.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEТест на коронавирус
Тест на коронавирус - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52686 человек. Зарегистрировано 662 летальных случая. Выздоровели 47668 человек.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Пациент с COVID-19 скончался в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 76 человек из 205 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 5, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента. В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 73 лет.
В Абхазии
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