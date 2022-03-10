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Вывоз из России более 200 наименований товаров разрешен только в ЕАЭС, Абхазию и РЮО
Вывоз из России более 200 наименований товаров разрешен только в ЕАЭС, Абхазию и РЮО
Решение о запрете на вывоз определенных товаров из России будет действовать до конца 2022 года. 10.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-10T15:18+0300
2022-03-10T15:18+0300
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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Правительство России определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе кабмина.В отношении стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства."В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.Президент России Владимир Путин 8 марта своим указом поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья по перечням, которые должно было определить правительство.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/putin-podpisal-ukaz-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-merakh-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037880151.html
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Вывоз из России более 200 наименований товаров разрешен только в ЕАЭС, Абхазию и РЮО
15:18 10.03.2022 (обновлено: 15:35 10.03.2022) Подписаться на
Решение о запрете на вывоз определенных товаров из России будет действовать до конца 2022 года.
СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Правительство России определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе кабмина.
В отношении стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства.
"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.
Разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды.
Президент России Владимир Путин 8 марта своим указом поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья по перечням, которые должно было определить правительство.