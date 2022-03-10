https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/vyvoz-iz-rossii-bolee-200-naimenovaniy-tovarov-razreshen-tolko-v-eaes-abkhaziyu-i-ryuo-1038029608.html

Вывоз из России более 200 наименований товаров разрешен только в ЕАЭС, Абхазию и РЮО

Вывоз из России более 200 наименований товаров разрешен только в ЕАЭС, Абхазию и РЮО

Решение о запрете на вывоз определенных товаров из России будет действовать до конца 2022 года. 10.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-10T15:18+0300

2022-03-10T15:18+0300

2022-03-10T15:35+0300

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СУХУМ, 10 мар – Sputnik. Правительство России определило перечень ранее ввезенных в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, сообщили в пресс-службе кабмина.В отношении стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства."В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура – всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке", – говорится в сообщении пресс-службы.Президент России Владимир Путин 8 марта своим указом поручил ограничить или запретить в 2022 году вывоз из страны и ввоз в нее отдельной продукции и сырья по перечням, которые должно было определить правительство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/putin-podpisal-ukaz-o-spetsialnykh-ekonomicheskikh-merakh-na-fone-antirossiyskikh-sanktsiy-1037880151.html

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