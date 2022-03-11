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Андреева о программе гемодиализа в Абхазии: за 10 лет работы никаких проволочек не было

Андреева о программе гемодиализа в Абхазии: за 10 лет работы никаких проволочек не было

О том, как будет работать программа по гемодиализу в Абхазии, что она в себя включает и все ли нуждающиеся в поддержке смогут ее получить, в эфире радио... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T10:18+0300

2022-03-11T10:18+0300

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Андреева о программе гемодиализа в Абхазии: за 10 лет работы никаких проволочек не было Андреева о программе гемодиализа в Абхазии: за 10 лет работы никаких проволочек не было

Правительство Абхазии на заседании 27 января утвердило программу "Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью". На реализацию программы выделено 50 млн рублей.Программа предполагает приобретение и хранение расходного материала для проведения процедур гемодиализа, внесение каждого пациента в регистр больных с хронической почечной недостаточностью. Она нацелена на обеспечение больных заместительной почечной терапией, повышение качества оказываемой медицинской помощи, снижение смертности, повышение качества жизни больных.Уже 10 лет как в Абхазии работает отделение гемодиализа для пациентов, страдающих с хронической почечной недостаточностью. Процедура проводится три раза в неделю на аппаратах искусственная почка. По словам Андреевой, самое большое количество пациентов было в 2020 году и в 2019 году, их число достигало до 70 человек.Заведующая отделением гемодиализа сказала, что сейчас отделение оснащено хорошо, работают 15 аппаратов искусственной почки.Полную версию слушайте в аудиофайле.

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подкасты, гемодиализ, минздрав, аудио