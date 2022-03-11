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Анкваб поручил выработать меры по поддержке бизнеса в Абхазии
Анкваб поручил выработать меры по поддержке бизнеса в Абхазии
В правительстве Абхазии готовят предложения по оказанию государственной поддержки субъектам бизнеса. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T20:35+0300
2022-03-11T20:35+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил правительству в кратчайший сроки сформировать перечень предложений по поддержке бизнеса, сообщается на сайте Кабмина.Анкваб в пятницу провел рабочее совещание по выработке предложений, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой.В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель ГТК Отар Хеция и председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия.
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Анкваб поручил выработать меры по поддержке бизнеса в Абхазии
20:35 11.03.2022 (обновлено: 20:57 11.03.2022) Подписаться на
В правительстве Абхазии готовят предложения по оказанию государственной поддержки субъектам бизнеса.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил правительству в кратчайший сроки сформировать перечень предложений по поддержке бизнеса, сообщается
на сайте Кабмина.
Анкваб в пятницу провел рабочее совещание по выработке предложений, направленных на оказание мер государственной поддержки субъектам бизнеса в связи с резко меняющейся экономической обстановкой.
В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель ГТК Отар Хеция и председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия.