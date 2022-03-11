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Глава евродипломатии признал ошибкой обещание принять Украину в НАТО
Глава евродипломатии признал ошибкой обещание принять Украину в НАТО
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а с февраля 2019 года Верховная рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Борреля телеканалу TF1."Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", – сказал глава евродипломатии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в североатлантический альянс. Курс на вступление в НАТО закреплен в конституции Украины с 2019 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/proskochit-bez-ocheredi-primet-li-evrosoyuz-ukrainu-moldaviyu-i-gruziyu-1037955078.html
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Глава евродипломатии признал ошибкой обещание принять Украину в НАТО
12:28 11.03.2022 (обновлено: 12:37 11.03.2022) Подписаться на
В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а с февраля 2019 года Верховная рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью Борреля телеканалу TF1.
"Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", – сказал глава евродипломатии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в североатлантический альянс. Курс на вступление в НАТО закреплен в конституции Украины с 2019 года.