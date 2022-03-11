https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/glava-evrodiplomatii-priznal-oshibkoy-obeschanie-prinyat-ukrainu-v-nato-1038050240.html

Глава евродипломатии признал ошибкой обещание принять Украину в НАТО

Глава евродипломатии признал ошибкой обещание принять Украину в НАТО

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса, а с февраля 2019 года Верховная рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T12:28+0300

2022-03-11T12:28+0300

2022-03-11T12:37+0300

ес

украина

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038049515_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_53b60e22d31bb5a3b7da19317eec9217.jpg

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Борреля телеканалу TF1."Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать", – сказал глава евродипломатии. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в североатлантический альянс. Курс на вступление в НАТО закреплен в конституции Украины с 2019 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/proskochit-bez-ocheredi-primet-li-evrosoyuz-ukrainu-moldaviyu-i-gruziyu-1037955078.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ес, украина, россия, новости