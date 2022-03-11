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Ограничения полетов в аэропорты юга России сохранятся до 20 марта
Ограничения полетов в аэропорты юга России сохранятся до 20 марта
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T11:05+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен еще на неделю, до 20 марта, сообщает Росавиация.Ограничения не касаются аэропорта Сочи, который с конца февраля работает в качестве временного хаба в штатном режиме.Для перевозки пассажиров российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.Полеты в ряд аэропортов на юге России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине, аэродромы были признаны небезопасными.
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россия, украина, авиаперевозки, новости
Ограничения полетов в аэропорты юга России сохранятся до 20 марта
11:05 11.03.2022 (обновлено: 12:30 11.03.2022) Подписаться на
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен еще на неделю, до 20 марта, сообщает Росавиация.
Ограничения не касаются аэропорта Сочи, который с конца февраля работает в качестве временного хаба в штатном режиме.
"До 20 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", – говорится в сообщении.
Для перевозки пассажиров российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.
Полеты в ряд аэропортов на юге России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине, аэродромы были признаны небезопасными.