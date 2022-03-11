https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-20-marta-1038048207.html

Ограничения полетов в аэропорты юга России сохранятся до 20 марта

Ограничения полетов в аэропорты юга России сохранятся до 20 марта

Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен еще на неделю, до 20 марта, сообщает Росавиация.Ограничения не касаются аэропорта Сочи, который с конца февраля работает в качестве временного хаба в штатном режиме.Для перевозки пассажиров российским авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани России, включая международные, работают в обычном режиме.Полеты в ряд аэропортов на юге России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обстановки на Украине, аэродромы были признаны небезопасными.

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