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Политолог о спецоперации по демилитаризации Украины: сроки никто не обговаривал

Политолог о спецоперации по демилитаризации Украины: сроки никто не обговаривал

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сроков проведения... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T10:47+0300

2022-03-11T10:47+0300

2022-03-11T12:39+0300

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Перенджиев о сроках проведения спецоперации на Украине Перенджиев о сроках проведения спецоперации на Украине

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскамЦель России – провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса."Не считаю, что она (спецоперация - ред.) затянулась. Кто обговаривал какие-то сроки? Эксперты, может быть, находятся в своем мире. Но ни Минобороны, ни Генштаб Вооруженных Сил России, ни тем более президент России не оговаривали никаких сроков. Операция будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты", – подчеркнул он.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в распоряжение российских военных попали документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте.

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