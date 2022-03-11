https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/politolog-ob-aktsii-v-abkhazii-v-podderzhku-rossii-eta-dushevnaya-potrebnost-byla-davno--1038056141.html

Политолог об акции в Абхазии в поддержку России: эта душевная потребность была давно

Политолог об акции в Абхазии в поддержку России: эта душевная потребность была давно

Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины прошла в... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T16:44+0300

2022-03-11T16:44+0300

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Студеникин об акции в поддержку России Студеникин об акции в поддержку России

Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, денацификации и демилитаризации Украины прошла в Абхазии. Она собрала несколько тысяч человек, многие держали плакаты "Мы за Россию! Мы за мир!", "Мы с тобой, Россия", "Абхазия и Россия вместе".Как отметил политолог Александр Студеникин, акция в поддержку России основывалась на многочисленных предложениях о ее проведении со стороны различных инициативных групп, которые по зову сердца решили поддержать курс Российской Федерации, народ России и российскую армию во главе с ее президентом Владимиром Путиным, а также вооруженные силы ДНР и ЛНР."Эта душевная потребность была уже давно и выражалась в предложениях о проведении подобных мероприятий, которые решено было объединить в такую акцию... Эта акция – во многом результат желания людей, и я думаю, подобные акции будут продолжаться. Это один из примеров объединения. При всей важности внутренних вопросов сейчас, в такое сложное и опасное время, необходимо объединять усилия. Это не по команде собранные люди", – отметил политолог. Подробности слушайте в аудиофайле.

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