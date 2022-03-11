https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/posolstvo-rossii-potrebovala-ot-ssha-presech-ekstremistskuyu-deyatelnost-meta-1038044220.html

Посольство России потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Посольство России потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta

Посольство выразило возмущение агрессивной и преступной политикой Meta, ведущей к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T08:30+0300

2022-03-11T08:30+0300

2022-03-11T10:08+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российское посольство в США призвало американские власти пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать в соцсетях призывы к насилию против российского руководства и российских военных, передает РИА Новости.По данным различных СМИ, компания Meta на фоне украинских событий временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Кроме того, разрешены призывы к смерти президента России Владимира Путина.В заявлении также отмечается, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.

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