https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/posolstvo-rossii-potrebovala-ot-ssha-presech-ekstremistskuyu-deyatelnost-meta-1038044220.html
Посольство России потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Посольство России потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta
Посольство выразило возмущение агрессивной и преступной политикой Meta, ведущей к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T08:30+0300
2022-03-11T08:30+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Российское посольство в США призвало американские власти пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать в соцсетях призывы к насилию против российского руководства и российских военных, передает РИА Новости.По данным различных СМИ, компания Meta на фоне украинских событий временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Кроме того, разрешены призывы к смерти президента России Владимира Путина.В заявлении также отмечается, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.
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россия, сша, новости, украина, facebook, instagram
Посольство России потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta
08:30 11.03.2022 (обновлено: 10:08 11.03.2022) Подписаться на
Посольство выразило возмущение агрессивной и преступной политикой Meta, ведущей к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik.
Российское посольство в США призвало американские власти пресечь экстремистскую деятельность компании Meta, разрешившей публиковать в соцсетях призывы к насилию против российского руководства и российских военных, передает РИА Новости
.
По данным различных СМИ, компания Meta на фоне украинских событий временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию, если они касаются российских солдат. Кроме того, разрешены призывы к смерти президента России Владимира Путина.
"Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности", – заявила дипмиссия в Telegram-канале.
В заявлении также отмечается, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.