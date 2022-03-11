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Такие обстоятельства: Лакоба о ситуации на топливном рынке Абхазии
Такие обстоятельства: Лакоба о ситуации на топливном рынке Абхазии
О происходящем на рынке нефтепродуктов Абхазии, о причинах повышения цен на топливо в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл"... 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T17:29+0300
2022-03-11T17:29+0300
2022-03-11T17:44+0300
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Такие обстоятельства: Лакоба о ситуации на топливном рынке Абхазии
Такие обстоятельства: Лакоба о ситуации на топливном рынке Абхазии
Цена на топливо в республике значительно выросла, при этом республика перешла на новую форму регулирования топливного рынка. Об этом в беседе на радио Sputnik Абхазия разговор шел с генеральным директором топливной компании "Апсны-Ойл" Олегом Лакоба."Топливо, которое мы покупаем на АЗС нашей страны, на сто процентов импортируется из Российской Федерации, своего вида бензина, солярки и другого вида топлива у нас нет, так как у нас нет нефтедобычи, нефтепереработки, заводов, которые могли бы обеспечивать потребности внутреннего рынка. Мы вынуждены покупать все эти объемы в Российской Федерации. Мы вынуждены потреблять топливо для внутреннего потребления по ценам, которые нам предоставляют нефтеперерабатывающие заводы России. Цены там выросли, так как выросла биржевая стоимость нефти", – рассказал Лакоба.О том, как это связано, слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Лакоба о ситуации на топливном рынке Абхазии
17:29 11.03.2022 (обновлено: 17:44 11.03.2022) Подписаться на
О происходящем на рынке нефтепродуктов Абхазии, о причинах повышения цен на топливо в эфире радио Sputnik рассказал гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба.
Цена на топливо в республике значительно выросла, при этом республика перешла на новую форму регулирования топливного рынка.
Об этом в беседе на радио Sputnik Абхазия разговор шел с генеральным директором топливной компании "Апсны-Ойл" Олегом Лакоба.
"Топливо, которое мы покупаем на АЗС нашей страны, на сто процентов импортируется из Российской Федерации, своего вида бензина, солярки и другого вида топлива у нас нет, так как у нас нет нефтедобычи, нефтепереработки, заводов, которые могли бы обеспечивать потребности внутреннего рынка. Мы вынуждены покупать все эти объемы в Российской Федерации. Мы вынуждены потреблять топливо для внутреннего потребления по ценам, которые нам предоставляют нефтеперерабатывающие заводы России. Цены там выросли, так как выросла биржевая стоимость нефти", – рассказал Лакоба.
О том, как это связано, слушайте в аудиофайле.