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Войска ДНР взяли город Волноваха

Войска ДНР взяли город Волноваха

К этому времени около 35-40 процентов территории ДНР еще контролируется украинскими военными. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T09:20+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.Он также добавил, что взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.По словам Конашенкова, подразделения народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская, они продвинулись вперед на 17 километров.Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет и к взятию Мариуполя. При этом, около 35-40 процентов территории ДНР, по его словам, еще контролируется украинскими военными.

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