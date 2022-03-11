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Войска ДНР взяли город Волноваха
Войска ДНР взяли город Волноваха
К этому времени около 35-40 процентов территории ДНР еще контролируется украинскими военными. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T09:20+0300
2022-03-11T09:20+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.Он также добавил, что взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.По словам Конашенкова, подразделения народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская, они продвинулись вперед на 17 километров.Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет и к взятию Мариуполя. При этом, около 35-40 процентов территории ДНР, по его словам, еще контролируется украинскими военными.
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Войска ДНР взяли город Волноваха
09:20 11.03.2022 (обновлено: 09:56 11.03.2022) Подписаться на
К этому времени около 35-40 процентов территории ДНР еще контролируется украинскими военными.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik.
Войска Донецкой народной республики взяли город Волноваха, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.
"Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха", – сказал генерал.
Он также добавил, что взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров.
По словам Конашенкова, подразделения народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.
Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское - Евгеновка - Октябрьская, они продвинулись вперед на 17 километров.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, военные республики контролируют уже более 80 населенных пунктов, а освобождение Волновахи он назвал маленькой победой, которая приведет и к взятию Мариуполя. При этом, около 35-40 процентов территории ДНР, по его словам, еще контролируется украинскими военными.