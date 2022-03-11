https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/za-mir-i-spravedlivost-aktsiya-v-podderzhku-rossii-v-abkhazii--1038057633.html

За мир и справедливость: акция в поддержку России в Абхазии

За мир и справедливость: акция в поддержку России в Абхазии

В Абхазии состоялась акция в поддержку спецоперации России в Украине по ее демилитаризации и денацификации. 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T21:21+0300

2022-03-11T21:21+0300

2022-03-11T21:21+0300

в абхазии

мультимедиа

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038055794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac87e8d1303d39503a3f4efdc2434bc2.jpg

На стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты, флаги и транспаранты.Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит об едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам России - угроза безопасности и стабильности в мире, заявил Бжания.Позицию главы государства разделили руководители политических партий, общественные деятели и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, фото , фото