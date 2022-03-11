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https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/za-mir-i-spravedlivost-aktsiya-v-podderzhku-rossii-v-abkhazii--1038057633.html
За мир и справедливость: акция в поддержку России в Абхазии
За мир и справедливость: акция в поддержку России в Абхазии
В Абхазии состоялась акция в поддержку спецоперации России в Украине по ее демилитаризации и денацификации. 11.03.2022, Sputnik Абхазия
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На стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты, флаги и транспаранты.Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит об едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам России - угроза безопасности и стабильности в мире, заявил Бжания.Позицию главы государства разделили руководители политических партий, общественные деятели и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
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За мир и справедливость: акция в поддержку России в Абхазии

21:21 11.03.2022
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В Абхазии состоялась акция в поддержку спецоперации России в Украине по ее демилитаризации и денацификации.
На стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты, флаги и транспаранты.
Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит об едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам России - угроза безопасности и стабильности в мире, заявил Бжания.
Позицию главы государства разделили руководители политических партий, общественные деятели и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошла в Абхазии 11 марта.

Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошла в Абхазии 11 марта. - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция в поддержку действий России по обеспечению мира и порядка в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошла в Абхазии 11 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция состоялась в Сухуме, на стадионе "Динамо".

Акция состоялась в Сухуме, на стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акция состоялась в Сухуме, на стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней приняли участие около 3000 человек.

В ней приняли участие около 3000 человек. - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней приняли участие около 3000 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли с флагами Абхазии и России, плакатами с надписями в поддержку России.

Многие пришли с флагами Абхазии и России, плакатами с надписями в поддержку России. - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие пришли с флагами Абхазии и России, плакатами с надписями в поддержку России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Виднелось среди рядов и советское знамя.

Виднелось среди рядов и советское знамя. - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виднелось среди рядов и советское знамя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собравшиеся полностью заполнили одну трибуну стадиона, были заняты все сидячие места, многие стояли.

Собравшиеся полностью заполнили одну трибуну стадиона, были заняты все сидячие места, многие стояли. - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собравшиеся полностью заполнили одну трибуну стадиона, были заняты все сидячие места, многие стояли.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники акции с транспарантом "Абхазия и Россия всегда вместе"!

Участники акции с транспарантом &quot;Абхазия и Россия всегда вместе&quot;! - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники акции с транспарантом "Абхазия и Россия всегда вместе"!

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди собравшихся было много служащих Абхазской армии.

Среди собравшихся было много служащих Абхазской армии. - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди собравшихся было много служащих Абхазской армии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед участниками акции выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который выразил позицию народа и руководства республики – меры, предпринимаемые Россией направлены на устранение стратегических угроз самого государства и его "настоящих друзей", в том числе Абхазии.

Перед участниками акции выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который выразил позицию народа и руководства республики – меры, предпринимаемые Россией направлены на устранение стратегических угроз самого государства и его &quot;настоящих друзей&quot;, в том числе Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед участниками акции выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который выразил позицию народа и руководства республики – меры, предпринимаемые Россией направлены на устранение стратегических угроз самого государства и его "настоящих друзей", в том числе Абхазии.

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