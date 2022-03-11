За мир и справедливость: акция в поддержку России в Абхазии

На стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты, флаги и транспаранты.Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит об едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам России - угроза безопасности и стабильности в мире, заявил Бжания.Позицию главы государства разделили руководители политических партий, общественные деятели и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
В Абхазии состоялась акция в поддержку спецоперации России в Украине по ее демилитаризации и денацификации.
На стадионе собралось около 3000 человек, многие держали плакаты, флаги и транспаранты.
Перед собравшимися выступил президент Абхазии Аслан Бжания. Он отметил, что на акции присутствуют представители различных политических партий и общественных организаций, что говорит об едином взгляде на развитие абхазо-российских отношений. Приближение военной инфраструктуры североатлантического альянса к границам России - угроза безопасности и стабильности в мире, заявил Бжания.
Позицию главы государства разделили руководители политических партий, общественные деятели и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.
Перед участниками акции выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который выразил позицию народа и руководства республики – меры, предпринимаемые Россией направлены на устранение стратегических угроз самого государства и его "настоящих друзей", в том числе Абхазии.
Перед участниками акции выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который выразил позицию народа и руководства республики – меры, предпринимаемые Россией направлены на устранение стратегических угроз самого государства и его "настоящих друзей", в том числе Абхазии.