https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/zavisimost-ot-mirovykh-tsen-pochemu-v-abkhazii-dorozhaet-toplivo-1038056965.html

Зависимость от мировых цен: почему в Абхазии дорожает топливо

Зависимость от мировых цен: почему в Абхазии дорожает топливо

В последнее время цена на топливо в республике растет, при этом Абхазия перешла на новую форму регулирования топливного рынка – правительство устанавливало... 11.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-11T18:00+0300

2022-03-11T18:00+0300

2022-03-11T18:29+0300

в абхазии

мультимедиа

видео

топливо

цены

бензин

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038057461_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_69eeb8e15880dc1253ca21c3677ce453.jpg

В интервью радио Sputnik гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба рассказал о том, что происходит на рынке нефтепродуктов, почему топливо дорожает и можно ли повлиять на этот процесс."К сожалению, мы зависим от роста цен на нефть, то есть рост цен на АЗС Абхазии зависит от роста мировых цен на нефть. Топливо, которое мы покупаем на АЗС нашей страны, на сто процентов импортируется из Российской Федерации, своего бензина, солярки и другого вида топлива у нас нет, так как у нас нет нефтедобычи, нефтепереработки и заводов, которые могли бы обеспечивать потребности внутреннего рынка", – отметил Лакоба.Поэтому Абхазия вынуждена покупать топливо в Российской Федерации, при этом цены на нефтеперерабатывающих заводах России выросли в связи с тем, что биржевая стоимость нефти выросла, подчеркнул он.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, топливо, цены, бензин, абхазия, видео