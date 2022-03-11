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Зависимость от мировых цен: почему в Абхазии дорожает топливо
Зависимость от мировых цен: почему в Абхазии дорожает топливо
В последнее время цена на топливо в республике растет, при этом Абхазия перешла на новую форму регулирования топливного рынка – правительство устанавливало... 11.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-11T18:00+0300
2022-03-11T18:00+0300
2022-03-11T18:29+0300
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В интервью радио Sputnik гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба рассказал о том, что происходит на рынке нефтепродуктов, почему топливо дорожает и можно ли повлиять на этот процесс."К сожалению, мы зависим от роста цен на нефть, то есть рост цен на АЗС Абхазии зависит от роста мировых цен на нефть. Топливо, которое мы покупаем на АЗС нашей страны, на сто процентов импортируется из Российской Федерации, своего бензина, солярки и другого вида топлива у нас нет, так как у нас нет нефтедобычи, нефтепереработки и заводов, которые могли бы обеспечивать потребности внутреннего рынка", – отметил Лакоба.Поэтому Абхазия вынуждена покупать топливо в Российской Федерации, при этом цены на нефтеперерабатывающих заводах России выросли в связи с тем, что биржевая стоимость нефти выросла, подчеркнул он.
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мультимедиа, видео, топливо, цены, бензин, абхазия, видео
Зависимость от мировых цен: почему в Абхазии дорожает топливо
18:00 11.03.2022 (обновлено: 18:29 11.03.2022) Подписаться на
В последнее время цена на топливо в республике растет, при этом Абхазия перешла на новую форму регулирования топливного рынка – правительство устанавливало предельные надбавки на закупочную цену.
В интервью радио Sputnik гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба рассказал о том, что происходит на рынке нефтепродуктов, почему топливо дорожает и можно ли повлиять на этот процесс.
"К сожалению, мы зависим от роста цен на нефть, то есть рост цен на АЗС Абхазии зависит от роста мировых цен на нефть. Топливо, которое мы покупаем на АЗС нашей страны, на сто процентов импортируется из Российской Федерации, своего бензина, солярки и другого вида топлива у нас нет, так как у нас нет нефтедобычи, нефтепереработки и заводов, которые могли бы обеспечивать потребности внутреннего рынка", – отметил Лакоба.
Поэтому Абхазия вынуждена покупать топливо в Российской Федерации, при этом цены на нефтеперерабатывающих заводах России выросли в связи с тем, что биржевая стоимость нефти выросла, подчеркнул он.