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Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки
Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки
Вооруженные силы России установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T21:40+0300
2022-03-12T21:40+0300
2022-03-12T22:09+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Продвижение войск составило 12 километров. Авиация нанесла удары по 79 объектам военной инфраструктуры Украины, был сбит вертолет Ми-24 и три беспилотника, включая один "Байрактар". Таким образом число выведенных их строя украинских военных объектов с начала российской спецоперации превысило за 3,5 тысячи. Полная версия вечернего брифинга Конашенкова – на нашем канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, россия, видео
Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки
21:40 12.03.2022 (обновлено: 22:09 12.03.2022) Подписаться на
Вооруженные силы России установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Продвижение войск составило 12 километров. Авиация нанесла удары по 79 объектам военной инфраструктуры Украины, был сбит вертолет Ми-24 и три беспилотника, включая один "Байрактар".
Таким образом число выведенных их строя украинских военных объектов с начала российской спецоперации превысило за 3,5 тысячи. Полная версия вечернего брифинга Конашенкова – на нашем канале.