https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/brifing-minoborony-novye-poteri-vsu-osvobozhdenie-novoandreevki-i-kirilovki-1038089904.html

Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки

Брифинг Минобороны: новые потери ВСУ, освобождение Новоандреевки и Кириловки

Вооруженные силы России установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T21:40+0300

2022-03-12T21:40+0300

2022-03-12T22:09+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Продвижение войск составило 12 километров. Авиация нанесла удары по 79 объектам военной инфраструктуры Украины, был сбит вертолет Ми-24 и три беспилотника, включая один "Байрактар". Таким образом число выведенных их строя украинских военных объектов с начала российской спецоперации превысило за 3,5 тысячи. Полная версия вечернего брифинга Конашенкова – на нашем канале.

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