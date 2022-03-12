https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-664-1038061969.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52764 человека. Выздоровели 47702 человека. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T07:30+0300

2022-03-12T07:30+0300

2022-03-12T09:00+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Женщина 74 лет и мужчина 88 лет скончались в Гудаутском госпитале. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 11, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.

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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19