https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-664-1038061969.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52764 человека. Выздоровели 47702 человека. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T07:30+0300
2022-03-12T07:30+0300
2022-03-12T09:00+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Женщина 74 лет и мужчина 88 лет скончались в Гудаутском госпитале. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 11, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664
07:30 12.03.2022 (обновлено: 09:00 12.03.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 52764 человека. Выздоровели 47702 человека.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 664, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Женщина 74 лет и мужчина 88 лет скончались в Гудаутском госпитале.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 78 человек из 216 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 19 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 11, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.