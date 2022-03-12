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Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии

Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии

Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

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2022-03-12T21:44+0300

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выборы

выборы в парламент абхазии - 2022

абхазия

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

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В VII созыв баллотировались 123 кандидата, из которых 16 женщин и 107 мужчин. Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – прошли безальтернативные выборы, там было представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.

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