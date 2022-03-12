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Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии
Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T21:44+0300
2022-03-12T21:44+0300
2022-03-12T21:44+0300
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выборы в парламент абхазии - 2022
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В VII созыв баллотировались 123 кандидата, из которых 16 женщин и 107 мужчин. Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – прошли безальтернативные выборы, там было представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
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Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии Подписаться на
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта.
В VII созыв баллотировались 123 кандидата, из которых 16 женщин и 107 мужчин.
Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.
В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.
В трех округах – 5, 10 и 14 – прошли безальтернативные выборы, там было представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В субботу 12 марта в Абхазии прошли выборы депутатов Народного Собрания.
В субботу 12 марта в Абхазии прошли выборы депутатов Народного Собрания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участки для голосования открылись в 08:00. Всего по республике работало 152 избирательных участка в 35 округах.
Участки для голосования открылись в 08:00. Всего по республике работало 152 избирательных участка в 35 округах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выборы в Абхазии проходили в условиях пандемии. На участках для голосования раздавали маски, на местах также были установлены санитайзеры.
Выборы в Абхазии проходили в условиях пандемии. На участках для голосования раздавали маски, на местах также были установлены санитайзеры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На бюллетенях ставили специальную печать, затем на них подписывались наблюдатели, что обеспечивало прозрачность голосования.
На бюллетенях ставили специальную печать, затем на них подписывались наблюдатели, что обеспечивало прозрачность голосования.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За ходом голосования следили международные наблюдатели от России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
За ходом голосования следили международные наблюдатели от России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Наблюдатель от Госдумы Константин Затулин на избирательном участке.
Наблюдатель от Госдумы Константин Затулин на избирательном участке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Международные наблюдатели высоко оценили выборы в Народное Собрание Абхазии.
Международные наблюдатели высоко оценили выборы в Народное Собрание Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
По данным ЦИК на 20:00, выборы состоялись на всех 35 округах.
По данным ЦИК на 20:00, выборы состоялись на всех 35 округах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участки для голосования закрылись в 20:00.
Участки для голосования закрылись в 20:00.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сразу после завершения голосования, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
Сразу после завершения голосования, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Предварительные итоги голосования Центризбирком подведет в воскресенье 13 марта.
Предварительные итоги голосования Центризбирком подведет в воскресенье 13 марта.