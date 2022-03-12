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Парламентские выборы в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Выборы в Народное Собрание Абхазии, по результатам которых будут избраны 35 депутатов, пройдут в субботу, 12 марта. Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Всего ЦИК зарегистрировал 123 кандидата, из них 107 мужчин и 16 женщин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/golos-naroda-vybory-v-narodnoe-sobranie-abkhazii-1038087689.html
Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии
Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
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выборы в парламент абхазии - 2022
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выборы в парламент абхазии
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В VII созыв баллотировались 123 кандидата, из которых 16 женщин и 107 мужчин. Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.В трех округах – 5, 10 и 14 – прошли безальтернативные выборы, там было представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
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фото , мультимедиа, выборы, абхазия, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, фото

Голос народа: выборы в Народное Собрание Абхазии

21:44 12.03.2022
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Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта.
В VII созыв баллотировались 123 кандидата, из которых 16 женщин и 107 мужчин.
Регистрация кандидатов в депутаты проходила с 10 февраля по 2 марта. За это время Центризбирком зарегистрировал 123 кандидата, что на восемь кандидатов меньше, чем на выборах в Парламент в 2017 году.
В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому претенденту 25 лет, самому старшему – 75.
В трех округах – 5, 10 и 14 – прошли безальтернативные выборы, там было представлено по одному кандидату в депутаты Парламента.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В субботу 12 марта в Абхазии прошли выборы депутатов Народного Собрания.

В субботу 12 марта в Абхазии прошли выборы депутатов Народного Собрания. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В субботу 12 марта в Абхазии прошли выборы депутатов Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки для голосования открылись в 08:00. Всего по республике работало 152 избирательных участка в 35 округах.

Участки для голосования открылись в 08:00. Всего по республике работало 152 избирательных участка в 35 округах. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки для голосования открылись в 08:00. Всего по республике работало 152 избирательных участка в 35 округах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выборы в Абхазии проходили в условиях пандемии. На участках для голосования раздавали маски, на местах также были установлены санитайзеры.

Выборы в Абхазии проходили в условиях пандемии. На участках для голосования раздавали маски, на местах также были установлены санитайзеры. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выборы в Абхазии проходили в условиях пандемии. На участках для голосования раздавали маски, на местах также были установлены санитайзеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На бюллетенях ставили специальную печать, затем на них подписывались наблюдатели, что обеспечивало прозрачность голосования.

На бюллетенях ставили специальную печать, затем на них подписывались наблюдатели, что обеспечивало прозрачность голосования. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На бюллетенях ставили специальную печать, затем на них подписывались наблюдатели, что обеспечивало прозрачность голосования.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За ходом голосования следили международные наблюдатели от России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

За ходом голосования следили международные наблюдатели от России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

За ходом голосования следили международные наблюдатели от России, Южной Осетии, ЛНР, а также представители Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наблюдатель от Госдумы Константин Затулин на избирательном участке.

Наблюдатель от Госдумы Константин Затулин на избирательном участке. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наблюдатель от Госдумы Константин Затулин на избирательном участке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Международные наблюдатели высоко оценили выборы в Народное Собрание Абхазии.

Международные наблюдатели высоко оценили выборы в Народное Собрание Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Международные наблюдатели высоко оценили выборы в Народное Собрание Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По данным ЦИК на 20:00, выборы состоялись на всех 35 округах.

По данным ЦИК на 20:00, выборы состоялись на всех 35 округах. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По данным ЦИК на 20:00, выборы состоялись на всех 35 округах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки для голосования закрылись в 20:00.

Участки для голосования закрылись в 20:00. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки для голосования закрылись в 20:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сразу после завершения голосования, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

Сразу после завершения голосования, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сразу после завершения голосования, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предварительные итоги голосования Центризбирком подведет в воскресенье 13 марта.

Предварительные итоги голосования Центризбирком подведет в воскресенье 13 марта. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предварительные итоги голосования Центризбирком подведет в воскресенье 13 марта.

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