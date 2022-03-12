https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/mchs-abkhazii-dostavilo-gumanitarnyy-gruz-v-lnr-1038075388.html

МЧС Абхазии доставило гуманитарный груз в ЛНР

МЧС Абхазии доставило гуманитарный груз в ЛНР

Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии отправило до 25 тонн гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику 10 марта. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. МЧС Абхазии доставило партию гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику, сообщается на странице ведомства в Facebook. В сборе гуманитарной помощи участвовали жители Абхазии, представители Московской абхазской диаспоры, помощь оказало и правительство. После обострения обстановки на востоке Украины территорию ДНР и ЛНР покинуло большое количество мирных жителей. 118 беженцев из Донбасса, большая часть из которых женщины и дети, разместились в сухумской гостинице "Айтар".Абхазия признала независимость ЛНР и ДНР 25 февраля. Луганская Народная республика признала Абхазию 10 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/turisty-ponevole-o-chem-ne-molchat-bezhentsy-iz-donetska-i-luganska-1037874759.html

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