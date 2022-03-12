Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/minoborony-rossii-unichtozheno-3-593-voennykh-obekta-ukrainy-1038086904.html
Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины
Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины
Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T19:51+0300
2022-03-12T19:51+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
днр
лнр
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038044785_0:9:3049:1724_1920x0_80_0_0_1f15b1de455ad39bc672473eb6ce0a3d.jpg
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.Он также отметил, что группировки ЛНР и Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают продвижение и выходят на новые рубежи, освобождены новые пункты.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038044785_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_26be12ab614933aae2c8292e7cc58336.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, днр, лнр, украина, политика

Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины

19:51 12.03.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Донецкой Народной Республики
Военнослужащий Донецкой Народной Республики - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2022
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.
Он также отметил, что группировки ЛНР и Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают продвижение и выходят на новые рубежи, освобождены новые пункты.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0