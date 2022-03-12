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Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины
Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины
Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T19:51+0300
2022-03-12T19:51+0300
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.Он также отметил, что группировки ЛНР и Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают продвижение и выходят на новые рубежи, освобождены новые пункты.
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россия, днр, лнр, украина, политика
Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины
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Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины.
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.
Он также отметил, что группировки ЛНР и Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают продвижение и выходят на новые рубежи, освобождены новые пункты.