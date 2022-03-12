https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/minoborony-rossii-unichtozheno-3-593-voennykh-obekta-ukrainy-1038086904.html

Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины

Минобороны России: уничтожено 3 593 военных объекта Украины

Воздушно-космические силы России за последние сутки сбили один вертолет Ми-24 и один беспилотник Bayraktar ВВС Украины. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T19:51+0300

2022-03-12T19:51+0300

2022-03-12T19:51+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.Он также отметил, что группировки ЛНР и Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают продвижение и выходят на новые рубежи, освобождены новые пункты.

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