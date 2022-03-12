https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/politolog-ob-otlichii-predvybornoy-kampanii-v-abkhazii-bez-konfrontatsii--1038081816.html

Политолог об отличии предвыборной кампании в Абхазии: без конфронтации

Политолог об отличии предвыборной кампании в Абхазии: без конфронтации

Политолог Беслан Хагба в эфире радио Sputnik Абхазии оценил уровень прошедшей в стране предвыборной кампании и рассказал, какие задачи предстоит решать новому... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T18:18+0300

2022-03-12T18:18+0300

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Законодательный орган в становлении Абхазского государства будет играть все более важную роль, считает Беслан Хагба. "Помимо того, что в Парламенте принимаются очень важные законы, необходимые для развития страны, всегда Парламент – это такой орган, где происходит отбор кадров. Появляются новые люди, новые лица, которые, надеюсь, после наших выборов тоже появятся. Это необходимо, потому что некоторые обновления нашей стране нужны. Что касается подготовки, как все это в нашей стране проходило, мне все понравилось. Идеально ничего не бывает. Дебаты были спокойными. Конечно, хотелось иногда придраться к некоторым вещам", - сказал Хагба. Политолог убежден, что человек, идущий в политику, должен проявить себя. "Мы должны знать о наших кандидатах. Не только фамилию, имя, отчество и в лицо, по анкетным данным. Хотелось бы, чтобы они выступали публично. Тем более мы располагаем такими средствами, как телевидение, радио, интернет и прочее. В буквальном переводе Парламент – это говорим. Политик должен говорить. Есть те, кто на протяжении пяти лет молчат, мы их вообще не знаем. Это очень печально. Это болезнь не только нашего Парламента, но не снимает ответственности с наших кандидатов. Если человек идет на выборы, он должен заявить о себе", - считает Беслан Хагба. Оценивая предвыборную кампанию, он отметил, что откровенной конфронтации не было в отличие от других выборов в Абхазии. "Более-менее спокойно. Были некоторые нюансы, на которые можно закрыть глаза. А в основном дискуссии проходили доброжелательно", - отметил политолог. Каким должен быть новый Парламент страны, какие первоочередные задачи ему предстоит решать в условиях ситуации в мире, слушайте в аудиофайле.

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