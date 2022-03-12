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Рябков: "США открыто объявляют России экономическую войну"
Рябков: "США открыто объявляют России экономическую войну"
После начала военной спецоперации на Донбассе на Россию обрушился поток санкций со стороны коллективного Запада, возглавляемого Соединенными Штатами Америки... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T15:21+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Соединенные Штаты открыто объявляют России экономическую войну, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире "Первого канала"По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговые листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".Дипломат добавил, что нынешние антироссийские санкции беспрецедентны, и даже если бы военная спецоперация на Украине не началась, американские власти нашли бы повод, чтобы наложить их. По словам Рябкова, российско-американские отношения отброшены далеко назад, и виноват в этом Вашингтон. Опасения президента США Джо Байдена по поводу третьей мировой войны – это деструктивная попытка навязать свою повестку всему мировому сообществу. Замминистра подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры касательно стратегической безопасности, но односторонних уступок с ее стороны не будет. Также Рябков добавил, что нынешний кризис в отношениях не имеет аналогов по глубине, и оснований говорить о возможности прогресса пока нет.
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Рябков: "США открыто объявляют России экономическую войну"
15:21 12.03.2022 (обновлено: 15:38 12.03.2022) Подписаться на
После начала военной спецоперации на Донбассе на Россию обрушился поток санкций со стороны коллективного Запада, возглавляемого Соединенными Штатами Америки. Ограничения коснулись всех сфер жизни россиян, а также затронули отдельных чиновников и бизнесменов.
СУХУМ, 12 мар – Sputnik.
Соединенные Штаты открыто объявляют России экономическую войну, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире "Первого канала
"
"Сейчас с Запада маски сброшены. Идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы", – заявил Рябков.
По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговые листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".
Дипломат добавил, что нынешние антироссийские санкции беспрецедентны, и даже если бы военная спецоперация на Украине не началась, американские власти нашли бы повод, чтобы наложить их.
"Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана", — заметил он и добавил, что Россия ведет работу над ответными персональными санкциями против западных политиков и предпринимателей.
По словам Рябкова, российско-американские отношения отброшены далеко назад, и виноват в этом Вашингтон. Опасения президента США Джо Байдена по поводу третьей мировой войны – это деструктивная попытка навязать свою повестку всему мировому сообществу.
Замминистра подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры касательно стратегической безопасности, но односторонних уступок с ее стороны не будет.
"Мы из диалога с США по стратегической стабильности не выходили. Он приостановлен Вашингтоном, видимо, пребывающим в иллюзии, что этот диалог нам нужнее, чем Вашингтону. Совершенно нет", – сказал он.
Также Рябков добавил, что нынешний кризис в отношениях не имеет аналогов по глубине, и оснований говорить о возможности прогресса пока нет.