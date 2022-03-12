https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/ryabkov-ssha-otkryto-obyavlyayut-rossii-ekonomicheskuyu-voynu-1038077324.html

Рябков: "США открыто объявляют России экономическую войну"

Рябков: "США открыто объявляют России экономическую войну"

После начала военной спецоперации на Донбассе на Россию обрушился поток санкций со стороны коллективного Запада, возглавляемого Соединенными Штатами Америки... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T15:21+0300

2022-03-12T15:21+0300

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Соединенные Штаты открыто объявляют России экономическую войну, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире "Первого канала"По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговые листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".Дипломат добавил, что нынешние антироссийские санкции беспрецедентны, и даже если бы военная спецоперация на Украине не началась, американские власти нашли бы повод, чтобы наложить их. По словам Рябкова, российско-американские отношения отброшены далеко назад, и виноват в этом Вашингтон. Опасения президента США Джо Байдена по поводу третьей мировой войны – это деструктивная попытка навязать свою повестку всему мировому сообществу. Замминистра подчеркнул, что Россия готова продолжать переговоры касательно стратегической безопасности, но односторонних уступок с ее стороны не будет. Также Рябков добавил, что нынешний кризис в отношениях не имеет аналогов по глубине, и оснований говорить о возможности прогресса пока нет.

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