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ЦИК Абхазии рассказал о явке избирателей на выборы в Парламент
ЦИК Абхазии рассказал о явке избирателей на выборы в Парламент
Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Голосование в 35 округах началось в 08:00 и закончится в 20:00. 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T19:00+0300
2022-03-12T19:00+0300
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ЦИК подводил итоги явки избирателей в 12:00, 15:00 и 18:00. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 18:00 составила 40,2%, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан. Самая низкая явка была зафиксирована во втором округе Сухума - 21,9%, самая высокая в Галском районе- 68,4%. Жалоб от окружных комиссий не поступало, отметил Маршан. В голосовании приняли участие 54 124 человека, включая дополнительные списки, в которые включены порядка 2000 избирателей.
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видео, мультимедиа, абхазия, парламент абхазии
ЦИК Абхазии рассказал о явке избирателей на выборы в Парламент
19:00 12.03.2022 (обновлено: 20:01 12.03.2022) Подписаться на
Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Голосование в 35 округах началось в 08:00 и закончится в 20:00.
ЦИК подводил итоги явки избирателей в 12:00, 15:00 и 18:00.
Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 18:00 составила 40,2%, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан. Самая низкая явка была зафиксирована во втором округе Сухума - 21,9%, самая высокая в Галском районе- 68,4%. Жалоб от окружных комиссий не поступало, отметил Маршан. В голосовании приняли участие 54 124 человека, включая дополнительные списки, в которые включены порядка 2000 избирателей.