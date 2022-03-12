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ЦИК Абхазии рассказал о явке избирателей на выборы в Парламент

ЦИК Абхазии рассказал о явке избирателей на выборы в Парламент

Выборы в Народное Собрание-Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Голосование в 35 округах началось в 08:00 и закончится в 20:00. 12.03.2022, Sputnik Абхазия

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выборы в парламент абхазии - 2022

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ЦИК подводил итоги явки избирателей в 12:00, 15:00 и 18:00. Явка избирателей на выборах в Парламент Абхазии к 18:00 составила 40,2%, сообщил на брифинге председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан. Самая низкая явка была зафиксирована во втором округе Сухума - 21,9%, самая высокая в Галском районе- 68,4%. Жалоб от окружных комиссий не поступало, отметил Маршан. В голосовании приняли участие 54 124 человека, включая дополнительные списки, в которые включены порядка 2000 избирателей.

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