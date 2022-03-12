https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/yuschenko-o-nablyudenii-za-vyborami-v-abkhazii-segodnya-budet-interesno-smotret--1038066775.html
Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть
Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть
Наблюдатель за парламентскими выборами в Абхазии от Государственной Думы России Александр Ющенко в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T10:37+0300
2022-03-12T10:37+0300
2022-03-12T10:45+0300
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Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть
Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть
Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Избирательные участки в стране открылись в 08:00.Голосование проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Первые официальные результаты будут известны 13 марта.За ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии.В эфире радио Sputnik наблюдатель за парламентскими выборами в Абхазии от Государственной Думы России Александр Ющенко отметил, что в Абхазии всегда были конкурентные выборы. По мнению Ющенко, очень важно выбрать Парламент работоспособный, который не будет растаскивать политический процесс в разные стороны. "Очень важно выбрать правильно глобальный ориентир, и уже идти в этом направлении", – подчеркнул российский парламентарий. Подробности слушайте в аудиофайле. В выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.
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подкасты, абхазия, выборы, госдума рф, аудио
Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть
10:37 12.03.2022 (обновлено: 10:45 12.03.2022) Подписаться на
Наблюдатель за парламентскими выборами в Абхазии от Государственной Думы России Александр Ющенко в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от увиденного на участках в первые минуты после их открытия.
Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Избирательные участки в стране открылись в 08:00.
Голосование проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Первые официальные результаты будут известны 13 марта.
За ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии.
В эфире радио Sputnik наблюдатель за парламентскими выборами в Абхазии от Государственной Думы России Александр Ющенко отметил, что в Абхазии всегда были конкурентные выборы.
"Они всегда проходили с высоким градусом политических дискуссий. Сегодня будет интересно посмотреть. Избирается законодательная власть, которая будет определять вектор развития республики в течение определенного, достаточного длительного времени. Это очень важно с учетом нынешней геополитической ситуации. Думаю, что впереди много изменений. Абхазия находится на очень важном политическом пространстве. Поэтому сегодняшние выборы покажут, насколько будет сформирована законодательная власть. Уверен, что выборы пройдут организованно, четко".
Александр Ющенко
Депутат ГД РФ
По мнению Ющенко, очень важно выбрать Парламент работоспособный, который не будет растаскивать политический процесс в разные стороны.
"Очень важно выбрать правильно глобальный ориентир, и уже идти в этом направлении", – подчеркнул российский парламентарий.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.
Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.