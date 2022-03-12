https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/yuschenko-o-nablyudenii-za-vyborami-v-abkhazii-segodnya-budet-interesno-smotret--1038066775.html

Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть

Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть

Наблюдатель за парламентскими выборами в Абхазии от Государственной Думы России Александр Ющенко в эфире радио Sputnik поделился своими впечатлениями от... 12.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-12T10:37+0300

2022-03-12T10:37+0300

2022-03-12T10:45+0300

радио

подкасты

абхазия

выборы

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038069243_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_309b473464c69cd52c08bf1c2d24e01e.jpg

Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть Ющенко о наблюдении за выборами в Абхазии: сегодня будет интересно смотреть

Выборы в Народное Собрание – Парламент Абхазии проходят в республике 12 марта. Избирательные участки в стране открылись в 08:00.Голосование проходит на 152 избирательных участках в 35 округах. Первые официальные результаты будут известны 13 марта.За ходом голосования следят наблюдатели из России, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Южной Осетии.В эфире радио Sputnik наблюдатель за парламентскими выборами в Абхазии от Государственной Думы России Александр Ющенко отметил, что в Абхазии всегда были конкурентные выборы. По мнению Ющенко, очень важно выбрать Парламент работоспособный, который не будет растаскивать политический процесс в разные стороны. "Очень важно выбрать правильно глобальный ориентир, и уже идти в этом направлении", – подчеркнул российский парламентарий. Подробности слушайте в аудиофайле. В выборах в Народное Собрание Абхазии участвует 123 кандидата. Из них 107 мужчин и 16 женщин. В среднем на одно депутатское кресло претендует три человека. Самому молодому – 25 лет, самому старшему – 75.Избранными депутатами считаются кандидаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняло участие менее 25% избирателей, внесенных в списки, то выборы считаются несостоявшимися.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, абхазия, выборы, госдума рф, аудио