https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/zorin-o-vyborakh-v-abkhazii-oschuschenie-chto-est-zhelanie-chtoby-byl-uchten-kazhdyy-golos--1038065431.html
Зорин о выборах в Абхазии: ощущение, что есть желание, чтобы был учтен каждый голос
Зорин о выборах в Абхазии: ощущение, что есть желание, чтобы был учтен каждый голос
В Абхазии проходят выборы в Народное Собрание. Наблюдать за ходом голосования в республику приехала представительная делегация из Российской Федерации. На... 12.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-12T09:57+0300
2022-03-12T09:57+0300
2022-03-12T10:04+0300
радио
подкасты
выборы
абхазия
общественная палата ра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038065404_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_80910c6d581763820d2d09bd94cbbd3b.jpg
В Абхазии проходят выборы в Народное Собрание. Наблюдать за ходом голосования в республику приехала представительная делегация из Российской Федерации. На различных избирательных участках сегодня присутствуют члены Совета Федерации, Государственной Думы, Парламентского Собрания Союза Беларуссии и России, ЦИК РФ, Общественной палаты. Сразу после открытия избирательных участков, посетив один из них, в студии радио Sputnik Абхазия своими наблюдениями за ходом выборов в республике поделился российский политический деятель, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин."Мы здесь видим много интересных новаций, которые направлены на то, чтобы было меньше нарушений, чтобы не было двойного счета. Здесь есть очень интересный опыт, хотя, думаю, что здесь еще будем доходить до цифровых технологий. Самое главное, что здесь есть ощущение, чтобы был учтен голос каждого и учтен правильно", – сказал Зорин. Он отметил высокий уровень организации голосования, особый акцент сделал на соблюдении антиковидных мер. Также Зорин выразил благодарность от россиян за поддержку, оказанную Абхазией спецоперации, проводимой Российской Федерацией по защите Донбасса. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038065404_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e301ff4fbe0bc5396ba15b37a50dc8c2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, выборы, абхазия, общественная палата ра, аудио
В Абхазии проходят выборы в Народное Собрание. Наблюдать за ходом голосования в республику приехала представительная делегация из Российской Федерации. На различных избирательных участках сегодня присутствуют члены Совета Федерации, Государственной Думы, Парламентского Собрания Союза Беларуссии и России, ЦИК РФ, Общественной палаты.
Сразу после открытия избирательных участков, посетив один из них, в студии радио Sputnik Абхазия своими наблюдениями за ходом выборов в республике поделился российский политический деятель, председатель комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
"Мы здесь видим много интересных новаций, которые направлены на то, чтобы было меньше нарушений, чтобы не было двойного счета. Здесь есть очень интересный опыт, хотя, думаю, что здесь еще будем доходить до цифровых технологий. Самое главное, что здесь есть ощущение, чтобы был учтен голос каждого и учтен правильно", – сказал Зорин.
Он отметил высокий уровень организации голосования, особый акцент сделал на соблюдении антиковидных мер.
Также Зорин выразил благодарность от россиян за поддержку, оказанную Абхазией спецоперации, проводимой Российской Федерацией по защите Донбасса.
Подробности слушайте в аудиофайле.